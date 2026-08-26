La Xunta pondrá en marcha una oficina itinerante para ayudar a emprender a jóvenes del rural

El conselleiro y la directora xeral durante la presentación. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha anunciado la puesta en marcha de la primera edición del programa 'Xeración Emprende', con el que la Xunta busca asesorar a la juventud del rural en emprendimiento y oportunidades laborales.

Lo hará a través de una oficina itinerante que recorrerá distintos municipios gallegos, y que se complementará con una formación 'online' y un encuentro final presencial, donde las personas participantes darán a conocer las ideas o proyectos diseñados en el proceso.

Acompañado por la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, el conselleiro ha reivindicado el impulso de esta iniciativa para "contribuir a mejorar las posibilidades de empleo de la gente joven y rejuvenecer el tejido productivo en estos territorios".

Con este objetivo, López Campos ha adelantado que el programa echa a andar este mismo viernes, día 28, en el municipio de Palas de Rei (Lugo), y continuará el próximo lunes, 31 de agosto, en el ayuntamiento ourensano de Celanova.

No obstante, ha aclarado que está abierta la inscripción para aquellos ayuntamientos que deseen formar parte de 'Xeración Emprende' en el programa europeo de cooperación transfronteriza con Norte de Portugal 'Desafíos Jovens', por lo que hizo un llamamiento a la participación de esta iniciativa con la que la Xunta "busca facilitar recursos y asesoramiento directamente al territorio, facilitando el acceso de la juventud y de las mujeres del rural a nuevas oportunidades".

PROGRAMA 'XERACIÓN EMPRENDE'

En cuanto al desarrollo del programa, López Campos ha explicado que cuenta con tres fases, que comienzan con la campaña de la oficina itinerante con una furgoneta que, entre finales de agosto y el mes de octubre, recorrerá los ayuntamientos que se inscriban.

De esta forma, ha avanzado que, en cada municipio participante, la furgoneta y un expositor servirán como punto de encuentro de la campaña y acogerán actividades prácticas y de sensibilización, "orientadas a despertar el interés por el emprendimiento, identificar capacidades y talentos y fomentar la iniciativa para transformar ideas en oportunidades". Además, ha destacado que esta fase del programa "permitirá detectar a personas especialmente motivadas o interesadas".

Tras las actividades de la oficina itinerante de la furgoneta, las y los participantes interesados podrán acceder a un campus virtual de formación y activación profesional. Al respecto, el conselleiro ha precisado que este espacio ofrecerá contenidos prácticos y accesibles relacionados con la empleabilidad, el emprendimiento, la comunicación y marca personal, las herramientas digitales, la innovación y los recursos de apoyo al desarrollo profesional.

Esta formación aspira a contribuir a que cada asistente pueda "avanzar" en el diseño de una idea emprendedora, de un proyecto propio o de un itinerario de mejora profesional mediante "un proceso guiado paso a paso".

'XUVENTUDE NA ONDA'

El programa culminará con un encuentro presencial en el marco de 'Xuventude na Onda', "concebido como un espacio de encuentro, aprendizaje y para compartir experiencias y también de reconocimiento". A tal fin, según ha explicado el conselleiro, en esta jornada se presentarán los resultados del programa, se realizarán actividades abiertas al público y se entregarán diplomas a las personas que completen la formación 'online'.

Además, en este encuentro se reconocerán los proyectos más destacados desarrollados durante el itinerario formativo y se contará con la participación de una persona referente en el ámbito del emprendimiento, de la innovación o de la creación de contenido, que compartirá su experiencia con la juventud participante.

CONVENIO CON EL ALCALDE DE O PINO

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, también ha firmado este miércoles con el alcalde de O Pino (A Coruña), Manuel Taboada, un convenio de colaboración dotado con 249.000 euros dirigido a construir un nuevo centro sociocultural en San Mamede de Ferreiros.

Según ha explicado el conselleiro, se trata de un acuerdo por el que el Gobierno gallego aportará 150.000 euros y que permitirá dotar al municipio de un nuevo espacio para actividades culturales, sociales, formativas y comunitarias.