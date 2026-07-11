La Xunta pone en valor la mejora de las pistas forestales para contribuir a la prevención de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha visitado este sábado la nueva pista forestal de casi un kilómetro en el monte Cabo Vilán de Camariñas, donde ha destacado que la mejora de este tipo de vías contribuye a la prevención de incendios forestales.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, se trata de actuaciones preventivas con las que evitar que el fuego se produzca y, en caso de producirse, limitar al máximo su propagación y minimizar los daños causados.

A través de esta actuación, ha detallado el Gobierno autonómico, se mejoró el tramo con trabajos de nivelación y acondicionamiento de la caja del camino con motoniveladora, el extendido y compactación de una base de zahorra natural, la limpieza de cunetas con retroexcavadora y la construcción de dos pasos de agua.

De este modo, se pretende facilitar el acceso a este monte por parte del servicio de prevención y defensa de incendios forestales, para garantizar la correcta circulación de los vehículos contra incendios. Además, también se busca interrumpir la continuidad de la vegetación en la zona en caso de declararse un incendio.

Así, Diego Calvo ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre administraciones, como en este caso entre la Xunta y el Ayuntamiento de Camariñas, y también con los propietarios, a través de la Asociación de Propietarios A Croa, para la ejecución de esta pista.