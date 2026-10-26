La Xunta presenta el modelo gallego de apoyo al sector agrario ante representantes de Uruguay. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada del director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, ha mantenido este lunes una reunión con miembros representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) de Uruguay, en la que se ha presentado el modelo gallego de apoyo al sector agrario.

La CNFR es una organización que representa y apoya la agricultura familiar y las organizaciones rurales del país, trabajando para mejorar las condiciones de vida y la viabilidad económica de las explotaciones familiares, promoviendo el cooperativismo, la participación democrática, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad de la producción.

En este contexto, el encuentro se presentó como una oportunidad para dar a conocer el modelo gallego de apoyo al sector agrario y dar cuenta de las políticas públicas que contribuyen a la viabilidad de las explotaciones familiares.

Así, la reunión se centró alrededor de los temas del relieve generacional, las mujeres rurales, el cooperativismo y mercado, la calidad y sostenibilidad y el desarrollo rural.

Concretamente, se trató la incorporación de la juventud a la actividad agraria, su acceso a la tierra y continuidad de las explotaciones, así como la incorporación de las mujeres a la titularidad de las explotaciones y su participación en los órganos de decisión.

Se abordó también el apoyo público a las cooperativas, transformación agroalimentaria y comercialización, al otro lado de las medidas que se toman con el objetivo de mantener la actividad agraria y fijar población en el territorio. Además, estudiaron la valorización de los productos locales a través de figuras de calidad diferenciada, como las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), a las que se suma la producción ecológica y la Artesanía Alimentaria.