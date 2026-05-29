La Xunta presentará en el próximo mes el plan director del sector forestal-madera

25º Aniversario Del Clúster Da Madeira E Do Deseño De Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que en el próximo mes se presentará el plan director del sector forestal-madera para impulsar su competitividad.

De ello ha informado en un acto por el 25º aniversario del Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia, celebrado este viernes en Santiago de Compostela. Destaca los "fructíferos" 25 años de esta entidad y augura que los siguientes 25 van a ser "muchísimo más".

Asimismo, Rueda ha destacado la apuesta de la Administración autonómica por con el uso de la madera al fijar el objetivo de que el 20% de las nuevas edificaciones públicas empleen este material en su estructura.

El titular del Gobierno autonómico considera que se están "haciendo las cosas bien" en un sector "fundamental", por lo que cree que no se debe "ceder a demagogias ni comodidades".

PESO DEL SECTOR

El sector factura unos 2.500 millones anuales, lo que representa el 1,7% del PIB gallego. Además, supera los 1.200 millones en exportaciones y está implantando en el 95% de los municipios gallegos, al tiempo que supone el 50% de la industria de varios ayuntamientos.

Previamente, el presidente del Clúster, José Manuel Iglesias, ha hecho balance de estos 25 años para destacar la "visión compartida" de un proyecto que busca "proyectarse al futuro".