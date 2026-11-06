La Xunta prevé ejecutar 10 nuevos pasteros en las cuatro provincias que abarcan 153 hectáreas, por 1,5 millones

El director xeral de Gandaría, José Balseiros - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha reivindicado la apuesta de la Xunta por el desarrollo de pasteros, tras la solicitud de comunidades de montes para su puesta en marcha.

En la actualidad, según ha informado en la comisión de agricultura del Parlamento, está prevista la ejecución de 10 nuevos pasteros repartidos por las cuatro provincias, que abarcan una superficie de casi 153 hectáreas, con una inversión de casi 1,5 millones de euros.

En este sentido, ha explicado que en el próximo 2027 está previsto un presupuesto de 4 millones para este tipo de iniciativas, de los cuales 3 se destinarán se destinarán a nuevos proyectos y uno para terminar los que se encuentran en ejecución.

Lo ha señalado a preguntas de la diputada del PP Encarna Amigo, quien ha cuestionado por el refuerzo del apoyo a la ganadería extensiva en la montaña de Lugo.

LEY INCENDIOS

A continuación, en la misma comisión, ha sido Monsterrat Valcárcel, del BNG, la que se ha interesado por la nueva ley de lucha contra los incendios forestales. "El PP no escucha, multa y deja en la precariedad a quien apaga el fuego", afirmó la nacionalista.

Frente a esto, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha puesto en valor el convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias firmado con la empresa pública Seaga, con un presupuesto anual de 25 millones.

En la actualidad, 301 ayuntamientos ya solicitaron su adhesión, según ha recordado, y ha destacado que con este convenio se ayuda a las administraciones locales con la realización de ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y año, fuera de las parroquias priorizadas, y con la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales.