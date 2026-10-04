La Xunta promocionará en San Sebastián productos alimentarios gallegos

A CORUÑA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia estará presente en una nueva edición de la feria San Sebastián Gastronómika, en la que la Xunta promocionará los productos alimentarios gallegos del rural.

Será, informa, aquellos amparados por sellos de calidad diferencia y del mar. En este evento, que se celebrará del 5 al 7 de octubre, las consellerías do Medio Rural e do Mar contarán con un espacio propio en el que están representadas 14 empresas del sector alimentario.

El expositor de Galicia dispone de un aula de catas y desgustaciones que servirá de punto de encuentro para poner en valor la diversidad de los productos agroalimentarios gallegos de calidad diferencia y también los del mar.

También habrá una programación de actividades para dar a conocer "las caracterítias, la calidad y el potencial gastronómico de estas elaboraciones con sello de calidad".