Xunta rechaza "discursos apocalípticos" ante la denuncia del PSOE de que "falta política integral" para el rural

Descarta por "absurdo" volver "a iniciativas de hace 20 años" en lo tocante a la gestión del transporte de los plásticos agrícolas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Agader, la agencia gallega de desarollo rural, Paz Rodríguez, ha rechazado "discursos apocalípticos" ante la denuncia del PSdeG de que "falta una política integral" de apoyo para el medio rural.

Ha sido en la comisión de agricultura donde la diputada del grupo socialista ha reclamado la elaboración de un plan integral de discriminación positiva para alcanzar un desarrollo territorial "más equilibrado y sostenible a largo plazo". En concreto, ha pedido "políticas activas que reviertan" la situación de abandono del rural.

En respuesta a esto, la directora xeral de Agader, que ha admitido la problemática por pérdida de población y la ha tildado de "severa" en algunas zonas, ha reivindicado que la Xunta acomete una política "trasversal" en este ámbito que va desde las infraestructuras y la movilidad hasta la igualdad de género.

"La argumentación de que falta una política integral de apoyo al rural no se corresponde con la realidad", ha destacado, después de enumerar y describir varios programas e iniciativas. "Seguir cuestionando este esfuerzo solo puede interpretarse como una falta de reconocimiento de avances que ya se están materializando", ha incidido.

En este sentido, a su juicio, el "compromiso firme y continuado" del Gobierno gallego le sitúa "lejos de discursos apocalípticos" y lo que necesita en su opinión la comunidad es "seguir con responsabilidad y visión de futuro con las políticas que ya están en marcha".

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

En otra pregunta, el diputado del BNG José Manuel Golpe ha interrogado al Ejecutivo por los recursos que en un principio iban a ir destinados a una iniciativa sobre fomento de las comunidades energéticas en el medio rural. "Qué pasó con el dinero", ha espetado.

Rodríguez, responsable de la agencia gallega de desarrollo rural, ha explicado que, tras un proceso de consultas y análisis, la Xunta acabó "concluyendo que las necesidades ya estaban cubiertas" con otras convocatorias y proyectos.

"Por tanto, Agader consideró que no era necesario continuar con el proceso de contratación, porque los objetivos ya estaban cubiertos por otros medios", ha expuesto.

En todo caso, ha indicado que "el proceso no llegó a la fase de diálogo competitivo, las empresas no llegaron a presentar propuestas" y la Xunta "optimizará todos esos recursos públicos". "No hay presupuesto del que se preveía para esta medida que haya que devolver, sino que reinvertir en otra serie de proyectos", ha precisado.

PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

La también nacionalista Ariadna Fernández ha reclamado en esta comisión que la Xunta asuma la gestión del transporte de los plásticos agrícolas y ha pedido aumentar las recogidas anuales.

Por su parte, la directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, ha recordado que de 2005 a 2017 estuvo implantado el programa de recogida de plásticos agrícolas "ante la inexistencia de un sistema maduro", pero "tras más de 10 años de andadura, los objetivos se dieron por cumplidos".

"Afortunadamente el comportamiento ambiental del sector dista mucho de lo que pasaba hace 20 años", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que "muchos ayuntamientos gallegos se apartaron" del programa de la Xunta e instalaron iniciativas propias, algunas mediante la utilización de puntos limpios.

Así, ha concluido que la "tendencia en la actualidad tiene que ser otra", en un "tiempo de 'impasse' a la espera de que se lleven a cabo los desarrollos reglamentarios", en el que la "responsabilidad corresponde a los productores". "Resultaría absurdo implantar iniciativas de escaso recorrido y mucho más volver a iniciativas de hace 20 años", ha finalizado.

CONTRATOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LOS MONTES

Asimismo en esta comisión, la socialista María del Carmen Rodríguez Dacosta ha querido saber sobre los pasos dados por la Xunta para aprobar los contratos temporales de gestión pública de los montes y las previsiones en cuanto a su materialización con los distintos tipos de propietarios.

El director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, ha comentado que la "sustitución" de figuras "obsoletas" requiere de "un proceso reflexivo y analítico exhaustivo", que debe contar con la participación "de todos los implicados".

Al respecto, ha apuntado a la existencia de un texto, modificado en el proceso de exposición pública, "preparado" y "pendiente de alguna formalidad que en breve se resolverá".

Por su parte, ha asegurado estar trabajando en "redefinir el futuro" de los montes gallegos centrándose en "el empoderamiento de los propietarios" y "el apoyo de quienes más lo precisan".