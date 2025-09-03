La Xunta recibe las primeras solicitudes de ayuda para la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios

OURENSE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha recibido las primeras solicitudes de ayuda para atender a los propietarios de viviendas afectadas por los incendios, en concreto, por parte de afectados en el ayuntamiento lucense de Quiroga y los ourensanos de Cualedro, Petín e Vilamartín de Valdeorras.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, se ha desplazado este miércoles a cuatro de los ayuntamientos ourensanos afectados por los incendios.

Así, en el municipio de Cualedro ha recordado que las ayudas ofrecidas por la Xunta ascienden hasta los 150.000 euros en el caso de viviendas habituales y hasta 600 euros para el alquiler temporal

Allegue ha reiterado que, "desde este martes" los vecinos damnificados pueden solicitar estas subvenciones que "son compatibles" con otras como las del Gobierno Central y que se recibirán "de manera anticipada" para llevar a cabo "pronto" las rehabilitaciones de las viviendas.

Ha incidido en que la documentación necesaria es "mínima" y pasa por acreditar la titularidad de la vivienda, el destino habitual u ocasional y la disposición de algún seguro. "Hay que paliar los efectos de los incendios con agilidad total y premura para la concesión de estas ayudas", ha añadido.

La conselleira ha recordado que, en el caso de Cualedro, son 5 las viviendas afectadas por los incendios, una de ellas de residencia habitual y ha trasladado el "compromiso" de la Xunta para "resolver todas las solicitudes cuanto antes".

Ha animado, también, a los vecinos afectados a acudir a las "16 oficinas habilitadas" para recibir "asesoramiento e información" y se ha desplazado a una de ellas, en Verín, para "conocer su funcionamiento" y el "trabajo de los técnicos".