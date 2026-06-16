La Xunta reclama al Gobierno que negocie con Marruecos para permitir de nuevo la exportación de bovino

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la apertura de vías de diálogo y negociación con Marruecos para permitir de nuevo la venta de bovinos procedentes de España a este país, que es uno de los mercados principales de exportación.

Esta solicitud es una de las peticiones que traslada Galicia en el seno del Consejo Consultivo de Política Agrícola, en el que la conselleira María José Gómez participa de manera telemática.

Previamente, en una visita a la Central Agropecuaria de Silleda, durante el transcurso del habitual mercado de ganado de los martes, la conselleira ha lamentado que Marruecos continúa con la frontera con España cerrada para estas importaciones a causa de la dermatosis nodular contagiosa, por lo que se solicita al ministro de Agricultura, Luis Planas, que dialogue para flexibilizar esta situación.

Así, recuerda que el Ministerio que dirige Luis Planas abrió en su momento vías de diálogo y negociación semejantes con China, en un contexto marcado por la influencia de la peste porcina africana en España; por lo que considera que debe hacer las mismas gestiones con Marruecos para que los bovinos gallegos tengan salida comercial en el norte de África.

Además, Galicia también requiere la incorporación de esta dolencia en los seguros agrarios, la rebaja de la categoría de la enfermedad o el liderazgo ante la UE para conseguir una vacuna marcada frente a la dermatosis nodular.

Por otra parte, la Xunta señala la importancia de seguir manteniendo mesas de diálogo entre Ministerio y comunidades para reclamar una Política Agrícola Común (PAC) fuerte y con presupuesto suficiente. Insiste en que hace tres meses que solicitó al ministro una reunión presencial para trasladar varias de estas cuestiones y aun no se tiene respuesta.