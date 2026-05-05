La Xunta reconoce como fuerza mayor zonas de incendios en 2025 para la gestión y pago de ayudas de la PAC

Archivo - Efectos del incendio de Larouco, a 11 de septiembre de 2025, en Ourense, Galicia (España). El incendio de Larouco, iniciado el 13 de agosto de 2025. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural flexibiliza los requisitos para los beneficiarios de las campañas 2025 y 2026 de la Política Agraria Común (PAC) afectados por los incendios forestales del pasado verano y reconoce como fuerza mayor las zonas de fuegos en lo relativo a la gestión y el pago de las ayudas de la PAC en estas campañas, teniendo en cuenta que la de 2026 aún está en plazo de solicitud hasta el 15 de mayo.

Así se recoge una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la que se explica que la incidencia de los incendios en las explotaciones agrarias situadas en estas zonas sigue dificultando, en la actualidad, el cumplimiento de los compromisos que deben asumir los agricultores y ganaderos gallegos que se benefician de las ayudas de la PAC.

Por esta razón, ha destacado la Xunta en una nota de prensa, se reconoce de oficio la situación de fuerza mayor para las explotaciones situadas en las zonas afectadas delimitadas conforme a los perímetros de los incendios en los que se declaró la situación operativa 1 y 2 (y que se recogen en la publicación del DOG).

Asimismo, se establecen como admisibles las superficies agrarias localizadas en estas zonas a efectos de percepción de las ayudas directas y de las de desarrollo rural.

En el caso concreto de la apicultura, en aquellos colmenares situados en zonas afectadas no se aplicarán penalizaciones por incumplimiento del mantenimiento del compromiso, considerándose determinadas las colmenas solicitadas hasta el máximo de las comprometidas, incluso en el caso de pérdida como consecuencia de los incendios.

También se reducirá el umbral mínimo de movimientos en el caso de la ayuda asociada para personas ganaderas extensivas y semiextensivas de ovino y caprino de carne.