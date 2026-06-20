La Xunta recuerda la necesidad de aplicar tratamientos para combatir al insecto vector de la flavescencia dorada

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha emitido un aviso para recordar la obligación de aplicar tratamientos fitosanitarios autorizados para combatir al Scaphoideus Titanus, un insecto vector de la flavescencia dorada de la vid.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, desde el pasado mes de mayo, Medio Rural está realizando un seguimiento de la evolución de este insecto, en el marco del Plan de control y erradicación de esta enfermedad en Galicia.

Actualmente, las ninfas se encuentran en su estado "más avanzado de desarrollo", por lo que se considera el momento "más adecuado" para la aplicación de tratamientos insecticidas.

En este sentido, se ha establecido el inicio de los tratamientos fitosanitarios, que son obligatorios en la zona demarcada y recomendados en las zonas vitícolas limítrofes, con el objetivo de "reducir la población del vector y evitar su dispersión".

Asimismo, en la página web de la Consellería se puede consultar la relación de materias activas y formulados autorizados para estos tratamientos fitosanitarios, además de las parroquias incluidas en la zona tampón, en las que es obligatorio el tratamiento.

De esta forma, se realizarán un total de tres aplicaciones, la primera entre el 19 y el 26 de junio; la segunda 15 días tras la primera; y la tercera un mes después de la segunda aplicación.

Con todo, los tratamientos se deberán realizar en función de las condiciones climatológicas y respetando las indicaciones de uso recogidas en la ficha de registro de los productos, especialmente en el relativo a los intervalos de seguridad y al número máximo de aplicaciones autorizadas.