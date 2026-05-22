La Xunta recuerda a propietarios la importancia de gestionar la biomasa en fajas secundarias antes del día 31

A CORUÑA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha presidido este viernes una nueva comisión de seguimiento del convenio de gestión de la biomasa en las fajas secundarias, firmado entre la Consellería de Medio Rural y la empresa pública Seaga.

En este sentido, según traslada la Xunta, "hace falta incidir en la importancia de la colaboración ciudadana y que los propietarios realicen las tareas de limpieza antes del 31 de mayo, tal y como se establece en la normativa".

A partir de esa fecha, apunta, comenzarán las inspecciones, en las que se colabora con los ayuntamientos adheridos a través del convenio.

Actualmente, 298 ayuntamientos ya solicitaron su incorporación al acuerdo de colaboración entre la Consellería y Seaga, por lo que "más del 95% de los municipios gallegos realizaron este trámite y superan los que estaban adheridos al anterior acuerdo".

De hecho, concreta, este encuentro se centró en evaluar las últimas solicitudes de adhesión recibidas y otras vinculadas al desarrollo del convenio, así como también en el análisis y planificación de las actuaciones a su amparo.