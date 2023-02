La Xunta recurre la condena a pagar el sueldo que descontó a personal contra incendios en servicios mínimos en 2020

El PSdeG lo ve un "error" al entender que es "grave" e "inhabilita" a la actual conselleira por "no respetar lo mínimo el derecho a huelga"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha presentado recurso de apelación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) frente al fallo que condena a la Consellería de Medio Rural a abonar el salario que descontó a personal contra incendios que cumplió con los servicios mínimos en la huelga de 2020.

Por esto ha preguntado, en la comisión parlamentaria de agricultura, el diputado del PSdeG Martín Seco, quien ha visto un "error" en la decisión de recurrir, al considerar "grave" los descuentos aplicados y entender que, de hecho, "inhabilitan" a la actual conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, por "no respetar lo mínimo el derecho a huelga".

Seco ha preguntado en la Cámara por las actuaciones previstas por Medio Rural ante la sentencia del juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Santiago, relativa a las cuantías descontadas al personal técnico del Servizo de Prevención de Incendios Forestais por el paro de 2020.

Ha advertido de que "aceptar y acatar" ese fallo es "el mayor respeto que pueden hacer con el personal", de modo que paguen esos descuentos "que el juzgado considera ilegales". Con todo, ha anticipado que cree que van a recurrir y ha considerado "que es un error".

En el turno de respuesta, el secretario xeral técnico de la consellería, Nicolás Vázquez, ha mostrado el recurso de apelación "presentado" y "redactado por un letrado de la asesoría jurídica".

Al respecto, ha señalado que "podrá haber otras interpretaciones" pero ha añadido que "lo que considera el letrado" es que este caso es "muy particular" ya que es un personal "muy especial".

"Indica que, de considerar que estos descuentos no se pudiesen aplicar, se produciría un enriquecimiento injusto máximo si hay trabajadores que no secundaron la huelga", ha expuesto. "No realizaron la prestación completa y aún así cobraron", ha ahondado.

Y ha apelado a "la doctrina del Constitucional" en cuanto al derecho de huelga para afirmar que "establece que es el cese del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones".

La interpretación que hace la Xunta, ha insistido, es que "hubo parte del trabajo que no se realizó", por la de planificación y prevención de incendios, frente a la de extinción --con servicios mínimos--.

"Para eso están los juzgados. Cuando una sentencia no es firme, cabe recurso... Habrá derecho a presentarlo", ha destacado.

En relación a Lorenzana, ha reconocido que "firmó esa resolución" de los descuentos, pero la ha defendido porque "negoció" y luego la Xunta consideró que los descuentos "estuvieron bien practicados". "Si no, ya lo dirá la justicia", ha agregado, después de la sentencia, que se conoció a finales del año pasado, y frente a la que ahora ha presentado recurso.

"Una cuestión son los debates jurídicos y otra la supuesta falta de voluntad negociadora, que eso no lo puedo aceptar", ha avisado el actual secretario xeral técnico.

Para el diputado socialista, sin embargo, la actual conselleira de Promoción do Emprego está "inhabilitada para ser la máxima responsable en relaciones laborales, una responsable pública que ni siquiera respeta la huelga de los trabajadores que tenía a su cargo".

"En ningún caso pensamos que se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores", replicó el alto cargo durante su primera intervención.

En cualquier caso, el portavoz del PSdeG ha opinado que "la actual conselleira debería asumir alguna responsabilidad" pues "fue capaz de tomar actuaciones de coacción y de intentos de echar abajo una huelga".

"No encontré ningún caso de estos, que se descuente a un trabajador por estar trabajando en servicios mínimos. Va más allá. Me parece muy grave y que inhabilita a la conselleira. No respeta lo mínimo del derecho a huelga", ha finalizado Martín Seco.