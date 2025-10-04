La Xunta reivindica la calidad de la 'Faba de Lourenzá', amparada por la Indicación Xeográfica Protexida

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha acudido este sábado a la XXXIII Festa da Faba de Lourenzá, donde ha destacado la calidad de la producción amparada bajo la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Faba de Lourenzá.

Así, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la responsable autonómica ha señalado que esta IXP consiguió una producción comercializada de casi 14.000 kilos en 2024.

Asimismo, ha recordado que la Administración gallega convocó ayudas para esta IXP con la finalidad de cubrir parcialmente los sobrecostes que implica producir esta haba gallega con estándares de calidad superiores a los comunes, además de ayudar a paliar los daños provocados por las lluvias intensas de primavera de 2024 que afectaron a la cosecha.

En esta línea, la conselleira ha afirmado que la Xunta apoya a este sector a través de medidas complementarias, como líneas de investigación a través del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo y acciones para el fomento de la IXP y para impulsar la incorporación de productores al distintivo.

Además, ha apuntado que se trabaja en la puesta en marcha de espacios de especialización e innovación agraria en los diferentes centros dependientes de la Consellería.