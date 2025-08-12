La Xunta reubica en otro centro de Arnoia a la mayoría de ancianos evacuados de una residencia en A Mezquita

OURENSE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social ha informado de que la gran mayoría de los 56 residentes del centro de A Mezquita que fueron evacuados por prevención ante el incendio forestal registrado en la zona han sido reubicados para que pasen la noche en el centro residencial de Arnoia, también de la Fundación San Rosendo.

Fuentes del departamento que dirige Fabiola García han informado de que, al ponerse en contacto desde la dirección del centro con los familiares de cada usuario, algunos han mostrado su preferencia para que pasaran la noche atendidos por hijos o seres cercanos.

La Consellería ya había trasladado, tras anunciar el traslado de los residentes, que, "por si fuera necesario", en estos momentos ya hay movilizadas "más de 200 plazas residenciales en la provincia".