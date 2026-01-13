La Xunta se reunirá con ganaderos de Ourense el miércoles y abordará sus demandas el viernes en Consello Agrario

Archivo - La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento - XUNTA - Archivo

OURENSE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado una reunión con ganaderos y agricultores de Ourense este miércoles, además de que convoca al Consello Agrario para este viernes para tratar las demandas principales de los manifestantes, entre ellas los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y la reciente luz verde de Europa al acuerdo con Mercosur.

Así lo ha trasladado este martes en una entrevista en el programa 'Bos Días' de la Televisión de Galicia (TVG), recogida por Europa Press, en la que ha recalcado, además, que las cláusulas de salvaguardia en el acuerdo con Mercosur, para que "no entrase en la Unión Europea, en este caso en España y Galicia, ningún producto que no cumpliese las mismas exigencias" que los producidos en la comunidad, son una "línea roja" que "no se puede cruzar de ninguna manera".

En esta línea, Gómez ha exigido al Gobierno central y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que adopten una "postura clarísima" al respecto para "defender esas cláusulas" para que, si los productos gallegos "sufren una bajada de precios" o "hay cualquier alteración", se puedan "poner en marcha las medidas oportunas".

"Hay que garantizar que cualquier producto que entre desde fuera cumpla exactamente los mismos requisitos de producción que tienen que cumplir nuestros agricultores y ganaderos. Galicia es un 98% rural y el objetivo de la Xunta es defender el sector agroganadero", ha añadido.

Asimismo, Gómez ha afeado las declaraciones del ministro Luis Planas que "trasladaba total tranquilidad", y ha lamentado un acuerdo que "siempre se presentó como beneficioso para España y para el sector". "Yo tengo mis dudas, siempre las planteé y son dudas que se incrementan en este marco de negociación de la PAC y que son una preocupación a mayores para el sector ganadero", ha expresado.

"JUGANDO EN DESIGUALDAD DE CONDICIONES"

A renglón seguido, la conselleira ha matizado que la presidencia de Mercosur, "en este caso desde Paraguay", apuntaba que las cláusulas de salvaguardia "no estaban incluidas en el acuerdo inicial", y ha criticado al respecto que los productos producidos en Europa "tienen que cumplir con unos estándares de calidad altísimos".

"Son condiciones que en otros países no se dan, entonces estamos jugando en desigualdad de condiciones", ha recalcado, y ha celebrado la existencia de un "frente común" entre consejeros de distintas comunidades autónomas, cuyo objetivo es "seguir luchando". "Estamos todos juntos para intentar luchar por una PAC dotada y que de estabilidad, garantías y tranquilidad al sector agroganadero", ha añadido.

REUNIÓN CON EL SECTOR Y CONSELLO AGRARIO

Así las cosas, Gómez ha recordado que el Gobierno autonómico se reunión con ganaderos ourensanos para "dar respuesta a sus dudas", y ha adelantado que este viernes se celebrará el Consello Agrario para "hablar con organizaciones agrarias" acerca de la PAC y el "nuevo escenario" en Europa.

En este sentido, ha avanzado, además, una reunión con ganaderos y agricultores ourensanos este miércoles y ha celebrado un "diálogo constante e imprescindible" con asociaciones agroganaderas. "Nuestro objetivo es única y exclusivamente defender el sector agroganadero gallego, apostando por productos de calidad y estando al lado de las necesidades del sector", ha destacado.

RECORTES EN LA PAC y DERMATOSIS NODULAR

Consultada acerca de la reducción de "un 22%" en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) --que "vienen a ser alrededor de 80 millones de euros anuales" según ha trasladado-- María José Gómez ha insistido en una "situación mundial de inestabilidad" en la que "cobran mucha más importancia" las ayudas directas a productores, y ha incidido en que Galicia "necesita una PAC fuerte" porque sus condiciones de producción "son muy diferentes a las del resto del Estado".

"Necesitamos apoyar al sector agroganadero si queremos seguir teniendo un agro vivo", ha añadido. Asimismo, preguntada acerca de la dermatosis nodular contagiosa, la titular de Medio Rural en Galicia ha recordado que se tomaron "medidas preventivas desde el momento en el que se tuvo constancia", entre ellas "hacer cuarentenas de todos los animales que llegan de fuera de la comunidad".

En este sentido, Gómez ha explicado que la Xunta reclamó al Ministerio "tres cosas muy importantes": la vacuna para toda la cabaña; la eliminación de la enfermedad de "categoría A"; así como la creación de indemnizaciones "homogéneas para todo el Estado", que permitan "cobrar lo mismo" a "cualquier productor", ha añadido, y "les den esa seguridad que es imprescindible".