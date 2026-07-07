La Xunta urge al Gobierno avanzar en negociaciones ante la UE para aplicar productos fitosanitarios con drones

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participa en la Conferencia Sectorial. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha solicitado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre los avances en las negociaciones ante la Unión Europea para poder aplicar tratamientos fitosanitarios específicos con drones.

Así se lo ha trasladado la conselleira María José Gómez al ministro Luis Planas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada este martes de forma telemática.

De este modo, tal y como ha informado el Gobierno gallego en una nota de prensa, Galicia sigue reclamando que se flexibilice la normativa para los tratamientos aéreos con fitosanitarios, "actualmente muy restrictiva". También, para poder incorporar nuevos productos que se puedan emplear específicamente para ello.

En este sentido, ha recordado la situación del gusano defoliador del maíz, una plaga para la que se ha solicitado la excepcionalidad para aplicar tratamientos específicos mediante dron.

Esta demanda ya ha sido trasladada por la Consellería en reiteradas ocasiones al Ministerio, dado que la aplicación aérea de los tratamientos, ha apuntado, "reduce de forma considerable los costes de producción, aumenta la eficiencia y, a diferencia de los medios mecánicos, no daña el cultivo cuando el maíz alcanza un alto grado de crecimiento".

Por otra parte, también ha insistido en la necesidad de permitir un uso genérico de los drones en la aplicación de tratamientos por vía aérea, especialmente en aquellas zonas de difícil acceso o condicionadas por la propia orografía, como puede ser la Ribeira Sacra.

Actualmente, el uso de drones para la aplicación de tratamientos con fitosanitarios no está permitido salvo en casos especiales, que requieren autorización expresa por parte del órgano competente, o cuando sean promovidos por la propia administración tanto para el control de plagas muy graves o que supongan una rápida extensión sobre determinados cultivos o áreas específicas.

EXPORTACIÓN A MARRUECOS

Además, en esta misma reunión, la conselleira do Medio Rural ha vuelto a reclamar al Ministerio que concrete qué ha hecho para negociar con Marruecos con el fin de permitir de nuevo la venta de bovinos procedentes de España a este país, que es uno de los principales mercados de exportación.

Ha expuesto que el país africano mantiene cerrada la frontera con España a causa de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), pese a que no se detectaron nuevos casos desde el mes de marzo, ni en Cataluña ni en Aragón.

En este sentido, ha pedido que se comience a flexibilizar esta situación, con el fin de permitir de nuevo las ventas de bovino, ya que se trata de un mercado "fundamental para que los productores gallegos puedan mantener precios estables y garantizar la rentabilidad de sus explotaciones".

Además, en el contexto de esta reunión, la conselleira ha instado nuevamente al Gobierno central a tomar medidas que protejan a los productores ante las bajadas de los precios de la leche en los contratos, tanto dentro del Paquete Lácteo como con modificaciones en la Ley de la cadena alimentaria.

También solicitó que el MAPA gestione con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un plan de control de fauna salvaje participado por las comunidades autónomas, con el objetivo de mitigar los riesgos que puedan causar este tipo de animales, con enfermedades como la peste porcina africana.