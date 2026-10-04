Un 70% de las empresas tecnológicas gallegas emplea la IA o la incorpora a sus productos y servicios

Asistente de inteligencia artifical - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi un 70 por ciento de las empresas tecnológicas gallegas utilizan la inteligencia artificial o la incorpora a sus productos y servicios, según un documento elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia.

Se trata de un organismo adscrito a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que señala, en su estudio, que el 67,4 por ciento de las empresas TIC gallegas utilizaron la IA.

Entre las que la usan, el procesamiento del lenguaje natural es la tecnología más extendida, junto al aprendizaje automático para el análisis de los datos.

Los usos se concentran en los procesos de producción, en el marketing o en las ventas, así como en las actividades de I+D e innovación.