La Autoridad Portuaria de A Coruña y Elecnor organizan un foro sobre IA y ciberseguridad

Archivo - El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado - AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA - Archivo

A CORUÑA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Elecnor Sistemas y la Autoridad Portuaria de A Coruña celebrarán el 1 de octubre la primera edición de Interport Summit 2026, una jornada concebida como punto de encuentro para las Autoridades Portuarias españolas y Puertos del Estado con el objetivo de compartir experiencias, analizar tendencias y abordar algunos de los principales desafíos tecnológicos que afronta el sistema portuario.

Así lo informa el organismo portuario coruñés sobre una jornada que reunirá en A Coruña a responsables y profesionales de las áreas de tecnología, innovación, infraestructuras y operaciones de las Autoridades Portuarias.

Será, indica, para "profundizar en cuestiones estratégicas como la interoperabilidad de sistemas, la ciberseguridad, la inteligencia artificial aplicada a la gestión portuaria y la integración y explotación avanzada de datos".

Bajo el lema de la transformación tecnológica y la conectividad de los puertos, Interport Summit 2026 "se presenta como una oportunidad para intercambiar conocimiento, conocer experiencias reales desarrolladas en distintas organizaciones y explorar soluciones innovadoras orientadas a mejorar la eficiencia, la seguridad y la competitividad de las infraestructuras portuarias", añade.