La Cámara de Comercio de A Coruña impulsa un programa para la internacionalización digital de pymes

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A CORUÑA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de A Coruña mantiene abierto el plazo para que pequeñas y medianas empresas de la provincia de A Coruña puedan inscribirse en el programa Xpande Digital 2026, una iniciativa que impulsa el organismo cameral para apoyar el desarrollo de estrategias de internacionalización a través del entorno digital.

El plazo permanece abierto hasta el 31 de julio, "ofreciendo a las empresas una oportunidad clave para reforzar su presencia en mercados internacionales mediante herramientas digitales y asesoramiento especializado".

Este programa está dirigido a pymes que deseen dar el salto o consolidar su actividad en el exterior, combinando servicios de asesoramiento personalizado con ayudas económicas, en el marco de una convocatoria cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

Xpande Digital ofrece a las empresas participantes un acompañamiento estratégico para diseñar y ejecutar planes de posicionamiento online en mercados internacionales.