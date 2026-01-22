El campus de Vigo será el primero de España en contar con un servicio de vehículo autónomo conectado

El director del CTAG, Luis Moreno; el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; y el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en el vehículo autónomo conectado del campus vigués. - DUVI-UVIGO

VIGO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campus universitario de Vigo será el primero de España en contar con un servicio de vehículo autónomo conectado, que podrá ser utilizado por toda la comunidad universitaria en sus desplazamientos entre edificios.

Este jueves se ha presentado en el campus el proyecto pilogo de ciberseguridad para el vehículo conectaro sobre red 5G, en un acto que ha contado con la presencia del rector, Manuel Reigosa; del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; y del director del CTAG, Luis Moreno.

Este vehículo autónomo, desarrollado íntegramente en Galicia yc on capacidad para 8 personas, además de facilitar los desplazamientos, permitirá validar diferentes soluciones avanzadas de transporte inteligente y ciberseguridad en un entorno real, con tráfico, peatones y condiciones variables.

La previsión es que la 'lanzadera' comience a funcionar el próximo 2 de febrero, aunque este jueves se ha estrenado con un pequeño itinerario entre la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y la plaza Erasmo, en el que han participado las autoridades que asistieron a la presentación.

"Tenemos que sacer pecho por este tipo de proyectos", ha destacado Manuel Reigosa, que ha puesto en valor la "colaboración" para impulsar este tipo de iniciativas.

Por su parte, Miguel Corgos ha recordado que este pilto es resultado de un acuerdo de la Xunta para destinar 8,5 millones de euros a la creación de un red de laboratorios sobre ciberseguridad en el transporte. "Detrás de la consolidación de este logro hay mucho trabajo, con un apoyo permanente de la Xunta para favorecer e impulsar la digitalización y la innovación del sector", ha remarcado.

El director del CTAG, Luis Moreno, ha subrayado que este proyecto refuerza la colaboración con la UVigo y su papel como entorno estratégico para la investigación, la experimentación y la transferencia tecnológica. Asimismo, ha recordado que la ciberseguridad es un pilar básico en el despliegue de la conducción autónoma y conectada.

El proyecto se ha llevado a cabo en el marco del Programa de Redes Territoriais de Especialización Tecnolóxica, Retech, gracias a un acuerdo entre la UVigo, el CTAG, la Amtega, el Instituto Tecnolóxico de Galicia y el centro tecnológico Gradiant.

Al amparo de ese convenio se esta construyendo un laboratorio relacionado con comunicaciones 5G/6G y ciberseguridad, que estará abierto a terceros y el que se busca crear escenarios de experimentación para validar las buenas prácticas de ciberseguridad en comunicaciones y transporte.

El vehículo autónomo eléctrico funcionará hasta junio, realizando un circuito circular por el campus, de 3 kilómetros de extensión y con seis paradas: Rectorado/Biblioteca, CC Económicas, Citexvi, CC Experimentales, Cintecx y EE de Telecomunicaciones. Siempre estará presente la figura de un supervisor.

A lo largo de las próximas semanas se harán pruebas de horarios y paradas, en función del uso que tenga el servicio, para optimizar su funcionamiento.