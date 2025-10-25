La Cidade da Cultura acogerá un foro de arte y cultura digital con figuras de referencia internacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cidade da Cultura, en Santiago, acogerá en noviembre la primera edición de 'Sinte. Foro internacional de arte e cultura dixital', un encuentro tiene el objetivo de abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre retos y oportunidades de la creación digital contemporánea.

Este encuentro, impulsado por la Xunta, reunirá en Santiago a algunas de las voces más reconocidas del momento en este ámbito, desde artistas, estudios, especialistas en gestión cultural o representantes de espacios dedicados a la exhibición y a la creación.

De esta forma, el 20 y 21 de noviembre, más de una veintena de figuras de la escena nacional e internacional llevarán al Gaiás su experiencia en un foro que, además de conversaciones y ponencias, incluirá espacios para experimentar de primera mano propuestas artísticas innovadoras en este ámbito.

Así, podrá verse por primera vez en 'Galicia Materia', uno de los espectáculos con visuales en directo del artista bretón Maotik, que fusiona arte y ciencia en una pieza donde las imágenes generativas y el diseño de sonido se sincronizan y manipulan en vivo evocando las transiciones de un estado a otro de la materia.

También habrá una doble función del coreógrafo y bailarín japonés Hiroaki Umeda, una de las principales figuras de la escena de vanguardia en el país nipón, con un trabajo que encarna magistralmente la fusión entre danza, movimiento y nuevas tecnologías.

El programa incluye dos conferencias magistrales para profundizar en los desafíos a los que se enfrentan tanto los artistas y estudios como las instituciones y centros de exhibición, en un momento en que las transformaciones tecnológicas, los algoritmos y los espacios híbridos están cambiando el paradigma de la creación cultural.