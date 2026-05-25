La Comisión Europea selecciona el proyecto de cooperación de la Aesia entre más de 300 solicitudes

Proyecto de la Aesia - GOBIERNO

A CORUÑA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) ha sido seleccionada por la Comisión Europea para participar en el programa Technical Support Instrument (TSI) 2026, tras un proceso en el que se han evaluado más de 300 candidaturas de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Así lo informa el Gobierno que explica que el TSI es el principal instrumento de la UE para dar apoyo técnico y financiero a los países de la Unión para diseñar e implementar reformas económicas y sociales.

"Una de sus iniciativas más emblemáticas es PACE: Public Administration Cooperation Exchange, en la cual se enmarca el proyecto trilateral presentado por la AESIA, Polonia y Lituania".

"El proyecto, titulado Improving the implementation of the AI Act in Poland, Lithuania and Spain, tiene como objetivo facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las administraciones públicas de los tres países para la correcta implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) a través de dos visitas de estudio", añade.

En concreto, una delegación de empleados públicos de Polonia y otra de Lituania visitarán a lo largo de este año la sede de la Aesia en A Coruña, para saber "cómo España ha abordado la implementación del Reglamento de IA a nivel nacional y conocer de primera mano el funcionamiento y trabajo de la Agencia, pionera en el mundo".

"Este proyecto es un paso más en el reconocimiento internacional de la Aesia como referente en la gobernanza global de la IA", señalan en un comunicado desde el Ejecutivo central.