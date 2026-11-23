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A CORUÑA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña y el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) han puesto en marcha un programa de formación y asesoramiento para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y emprendedoras a incorporar herramientas digitales a su trabajo.

La iniciativa, informa el organismo provincial, se desarrolla a través de la Red Provincial de Coworking y de la Oficina Acelera Pyme del ITG.

La misma tiene el objetivo de acercar este apoyo a los pequeños negocios de la provincia, también en los municipios de menor población.

La primera cita será este martes, día 24, en el Coworking Lab Barbanza, en Boiro, y tendrá lugar bajo el título 'IA que trabaja para tu pyme'.