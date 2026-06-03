La Diputación de Pontevedra reivindica su proceso de modernización ante los "retos" que presenta la IA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha reivindicado este miércoles la labor de modernización que está llevando a cabo la administración provincial para preparar tanto al sector público como al privado ante los "retos" de la Inteligencia Artificial (IA) y la ciberseguridad.

Durante la inauguración del encuentro 'Preparando ás Pemes Galegas para os novos desafíos', López ha subrayado que la institución destina este año un total de 6,5 millones de euros al servicio de Nuevas Tecnologías.

Acompañado por el diputado Javier Tourís y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey, el mandatario provincial ha destacado que estos fondos se materializan en iniciativas concretas como la digitalización del padrón municipal, la puesta en marcha de la administración electrónica y la creación de la Oficina Tecnológica de Asistencia aos Concellos (OTAC).

En el ámbito privado, López ha hecho hincapié en el apoyo a emprendedores y pequeñas empresas a través del programa Smart Peme y su colaboración con los Polos de Emprendemento de la Xunta de Galicia.

La jornada de trabajo, organizada en colaboración con Amtega, ha contado con ponencias técnicas centradas en los métodos de ataque de los piratas informáticos, la protección de datos para autónomos y el marco legislativo de la IA aplicado al sector empresarial.

Por otro lado, la Diputación de Pontevedra ha indicado en una nota de prensa que explora las oportunidades del turismo de congresos, eventos, reuniones e incentivos (MICE) para la provincia junto con la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollos Turísticos (ASICOTUR), miembro afiliado de ONU Turismo.

La directora de Turismo, Romina Fernández, se ha reunido con Ricardo Sosa, vicepresidente ejecutivo de ASICOTUR, y Francisco Ares, vicepresidente institucional de la entidad, para abordar cuestiones estratégicas para la evolución del destino Rías Baixas.

En la reunión ambas entidades han analizado las oportunidades del turismo MICE y han ahondado en el transporte y en la conectividad del destino Rías Baixas y en la importancia de la colaboración público-privada como "herramienta clave" para impulsar iniciativas conjuntas y responder a las necesidades reales del sector turístico.

En otro orden de asuntos, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha participado este miércoles en la presentación de la Rías Baixas MTB 200k, allí ha recordado que se trata de una carrera "única en Galicia y casi a nivel nacional".

Heredera de la Epic Race y la Épica Pontevedra, se celebrará este sábado como una prueba de MTB sin paradas que partirá de Boa Vila y recorrerá las comarcas de Pontevedra, Caldas y O Salnés.

Finalmente, la Diputación ha informado en una nota de prensa de que organiza en el Museo de Pontevedra, en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela, el taller de ciencia ciudadana 'Subtitulado emocional: son as emocións da arte aún universais?'. Tendrá lugar el jueves 11 de junio de 16.00 a 20.00 horas en el Edificio Castelao, para participar es necesario inscribirse a través del correo electrónico reservas.museo@depo.gal.