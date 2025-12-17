El director de tecnología de Fujitsu cree que Galicia liderará la computación cuántica en cinco o diez años

La directora del Centro Internacional de Cuántica de Fujitsu, Almudena Justo, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante la 'II International Quantum Business Conference'. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CTO (director de tecnología) para Europa de la empresa tecnológica Fujitsu, John Walsh, cree que Galicia, "en los próximos cinco a 10 años", será una región líder en la computación cuántica debido a la "confluencia de diversos factores inusuales".

Así lo ha manifestado Walsh a los medios este miércoles, durante el arranque de la 'II International Quantum Business Conference', un evento organizado por Fujitsu y el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que tiene lugar en la capital gallega y que pretende "dar forma" al futuro de la computación cuántica.

Allí, el directivo ha ensalzado la comunidad gallega por lo que ha definido como una unión "inusual" entre el Gobierno autonómico, los académicos, la industria, la ingeniería y las matemáticas, "todo en un solo lugar". "Para mí, esto es realmente lo interesante aquí (en Galicia), lo que produce la diferencia", ha subrayado.

Además, ha recalcado que Galicia ya cuenta con "el circuito de comunicaciones cuánticas más largo de Europa", que según ha recordado consiste en los 120 kilómetros que unen Santiago y Vigo. "Las personas quieren venir aquí y estudiar cuántica", ha enfatizado.

En concreto, este circuito fue puesto en funcionamiento en octubre y une el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y el 'Vigo Quantum Communication Center' (VQCC).

MEDICINA UNIDA A LA IA EN GALICIA

Al situar a Galicia como un "lugar importante" para la tecnología cuántica y, en particular, para Fujitsu, el ejecutivo ha destacado que la región ya ha definido que se centrará en la conjunción entre la medicina y la inteligencia artificial (IA).

En este sentido, Walsh ha remarcado que en Fujitsu hay una gran inversión en el desarrollo de fármacos. En concreto, según ha explicado, todo un sector dedicado a este tema y que combina IA y cuántica para crear estos nuevos medicamentos.

El ejecutivo ha explicado que los expertos de la empresa actualmente ponen el foco en las "restricciones" del proyecto. Es decir, los científicos en este momento se concentran en las respuestas sobre cómo interactúan estos medicamentos con las moléculas y los átomos.

Para ello, en principio es necesario contar con "muchos candidatos"; sin embargo la aplicación de la cuántica les permitirá llevar a cabo el estudio con un campo reducido de participantes. "Esto es posible porque se pueden utilizar restricciones matemáticas, describir la naturaleza de lo que necesita ser el resultado matemáticamente", ha detallado.

La consecuencia de esto, ha afirmado Walsh, son respuestas más rápidas y que permitirán a los científicos "priorizar lo que es necesario hacer desde una perspectiva médica".

LA "VENTAJA CUÁNTICA" EN GALICIA

Respecto a la presencia de la empresa en Galicia, la directora del Centro Internacional de Cuántica de Fujitsu, Almudena Justo, ha señalado ante los medios el desarrollo de proyectos con otros centros tecnológicos y empresas como Pescanova, Hijos de Rivera y Stellantis.

"Estamos desarrollando pruebas de concepto en cuántica porque también es un objetivo del centro empezar a trabajar en toda la parte de concienciación y de adopción por parte de la industria", ha subrayado.

Así, la ejecutiva estima que dentro de cinco años será posible producir lo que ella ha llamado de "ventaja cuántica": "Es importante que la industria aquí en Galicia aprenda ya y empiece a trabajar con estas tecnologías".

UN NUEVO ORDENADOR CUÁNTICO

En este contexto, la Xunta ha comunicado la adjudicación de la compra, a través del Cesga, de un nuevo ordenador cuántico, "con una capacidad de 54 cúbits y que se suma al actual Qmio, de 32 cúbits".

Asimismo, ha anunciado que Galicia participará en el primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica (QEX) en Europa, a través del Cesga y de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña, con el objetivo de "fomentar el desarrollo de las tecnologías cuánticas y garantizar el liderazgo europeo en computación cuántica".

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha acudido al evento para saludar a los más de 300 asistentes, mientras que la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, ha participado en la apertura de la conferencia.