La empresa aeroespacial Kreios Space duplicará su plantilla en Nigrán con medio centenar de contrataciones

Kreios Space - KREIOS SPACE

PONTEVEDRA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa aeroespacial Kreios Space duplicará su plantilla en Nigrán (Pontevedra) con un total de 50 contrataciones en los próximos seis meses. La firma gallega está especializada en el desarrollo de satélites para operar en las órbitas más cercanas a la Tierra.

En un comunicado, la compañía explica que está ampliando sus instalaciones en Nigrán para crecer en un horizonte de nuevas misiones y expansión internacional.

De tal forma, la compañía busca talento en ingeniería, recursos humanos, comercial, desarrollo de negocio y marketing, con oportunidades para desarrollar una carrera en el sector espacial desde Nigrán.

"Estamos construyendo algo que no se ha hecho antes, y para conseguirlo necesitamos personas extraordinarias. Buscamos talento con ambición, rigor y hambre de excelencia; personas que quieran superar límites, asumir grandes retos y dejar su huella en una nueva etapa de la industria espacial", afirma el CEO de Kreios Space, Adrián Senar.

La compañía ofrece condiciones flexibles en función del puesto y del perfil, un entorno de trabajo internacional y planes de carrera ambiciosos. Su propuesta combina la participación en nuevos proyectos y misiones espaciales con oportunidades de desarrollo profesional desde Galicia.

Los procesos de selección ya están abiertos, con fases específicas para cada posición. Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través de www.kreiosspace.com o contactar con el equipo de selección en careers@kreiosspace.com.