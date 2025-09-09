Estación de ADIF en Santiago, la 1ª obra de España con certificación de activo ejecutado con metodología BIM

Archivo - Nuevo vestíbulo de la estación de tren de Santiago de Compostela. - ESTUDIO HERRERO - LUIS DIAZ DIAZ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo COPASA, pionero y líder en el uso de la metodología BIM (Modelado de Información de Construcción), y AENOR han convertido a la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela en la primera infraestructura de España en obtener la certificación de activo ejecutado con esa reconocida metodología.

Tal y como explican en un comunicado, se marca así un "hito" en la digitalización de la construcción en España.

La compañía COPASA, de origen gallego, pero con implantación multinacional, es pionera desde hace años en el desarrollo de proyectos con metodología BIM. En marzo de 2021, fue la primera constructora española en certificarse con AENOR según la ISO 19650.

Explican que la metodología BIM aporta ventajas como una mayor colaboración y comunicación entre los distintos agentes, la visualización digital del proyecto completo previamente a la ejecución de la obra, la coordinación y detección de conflictos antes de la ejecución, el ahorro de costes y la superación de riesgos durante la construcción y operación del activo.

ENTREGA DE UNA CERTIFICACIÓN PIONERA

En el nuevo edificio de viajeros de la estación de ADIF, el director del departamento BIM y de transformación digital de COPASA, Antonio Baamonde, ha recibido de José Enrique Rodríguez, director de AENOR en Galicia, la certificación con la que la infraestructura de ADIF se acredita como obra pionera en España en centralización y digitalización de la información.

Antonio Baamonde ha definido esta acreditación como "un hito relevante en el sector de la construcción", fruto de la "apuesta decidida de Copasa por la gestión BIM de sus proyectos, y por el apoyo de ADIF que, "desde el inicio de las obras, ha fomentado y colaborado activamente con esta innovadora iniciativa, que permitirá al mundo de la construcción superar con éxito los retos de la transformación digital y la integración de las nuevas tecnologías".

José Enrique Rodríguez ha afirmado que la gestión de la información al utilizar BIM "adquiere un valor fundamental, ya que garantiza que esa información se transmite adecuadamente de un agente interviniente a otro, en este caso, desde el constructor a la propiedad o a quien, en su momento, se encargue de la conservación del activo".

Actualmente, también en Santiago de Compostela, Copasa, ya ha iniciado un nuevo proceso de certificación similar en la obra que ejecuta del Centro de Protonterapia de Galicia.