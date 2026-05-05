Expertos en Derecho Administrativo debaten en Bergondo (A Coruña) sobre el impacto de la IA

Jornadas de Derecho Administrativo en el Pazo de Mariñán en Bergondo (A Coruña) - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Economía, Hacienda y Avance Digital de la Diputación de A Coruña, José Ramón Rioboo, ha inaugurado este martes en el Pazo de Mariñán las XVII Jornadas Profesor Meilán Gil de Derecho Administrativo Iberoamericano.

En esta edición, aborda el impacto de las nuevas tecnologías en el derecho administrativo bajo el título 'Nuevas tecnologías y derecho administrativo: la encrucijada del siglo XXI'.

"La inteligencia artificial ya no es algo de futuro: está entrando en nuestra vida y va a cambiarla radicalmente en los próximos años", ha afirmado el diputado provincial, que ha advertido que este proceso obliga a las administraciones y al mundo jurídico a abordar cuestiones como la protección de derechos o igualdad de trato.

En otro orden de cosas, la institución provincial ha informado de la concesión de dos líneas de ayudas en materia deportiva, que suman una inversión total de 769.926,22 euros y que llegarán a 84 entidades deportivas de la provincia.