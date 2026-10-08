Expertos internacionales abordarán en una nueva edición de DATAFórum la digitalización de la justicia

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A CORUÑA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en colaboración con el Ayuntamiento herculino y la Universidade da Coruña (UDC), celebrará del 21 al 23 de octubre en esta ciudad una nueva edición de DATAfórum, en la que expertos internacionales abordarán la digitalización de la justicia y la implantación de la inteligencia artificial (IA).

En la presentación, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha señalado, sobre esta quinta edición, que se tratarán "temas de mucha actualidad", entre ellos los vinculados a la IA, pero "sin perder la visión ética y humanística de la aplicación de las nuevas tecnologías".

A ello, ha sumado otros aspectos como "la necesidad de un nuevo contrato social que incorpore la inteligencia artificial" o "cómo impactan en el día a día las nuevas tecnologías".

Asimismo, ha citado cuestiones como la "desinformación" que puede, ha dicho, "minar los pilares de derecho". Esto en un encuentro que busca poner a las personas "en el centro" en este ámbito.

NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO

"La incorporación de nuevos modos de trabajo en otros sectores es más fluido, pero en justicia todo tiene que tener plena seguridad jurídica", ha remarcado. "Por eso hay que acompañarlo con medidas", ha afirmado en alusión a las impulsadas por el Gobierno en materia legislativa.

"La finalidad del Ministerio de Justicia es que el acceso a la justicia sea igual en todo el territorio, pero la digitalización va en fases diferentes", ha admitido. A su vez, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha remarcado que se buscará en el encuentro "ampliar la reflexión" a través de una "serenidad en el debate".

Entre las distintas propuestas, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (UDC), Xulio Ferreiro, ha citado que habrá "un espacio para que investigadores e investigadoras puedan presentar sus trabajos sobre la justicia y su digitalización".

MÁS DE UN MILLAR DE ASISTENTES

Este evento, de acceso libre, incluirá la presencia de más de un millar de asistentes con representantes del ámbito de la justicia, pero también del tencológico, y de unos 180 expertos.

Esto en un programa que incluirá la asistencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, o el experto mundial en IA y cuántica José Ignacio Latorre.

También participarán los consejeros de Justicia del Principado de Asturas, Navarra, País Vasco, Galicia y Canarias, con un encuentro en el que se incluyen sesiones sobre otros retos de la justicia como los delitos de odio, la protección de nuestros datos o el consentimiento sexual en la era digital. Esto con un concurso para estudiantes, entre otras propuestas.