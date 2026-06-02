La gallega Alén Space participa en el proyecto de satélites Constelación Atlántica para prevenir catástrofes

La gallega Alén Space participa en el proyecto de satélites Constelación Atlántica - ALÉN SPACE

VIGO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Alén Space, con sede en Nigrán (Pontevedra), participa en el desarrollo del componente español de la Constelación Atlántica, un proyecto de satélites que busca ayudar en la prevención y gestión de catástrofes, como puedan ser incendios forestales, danas, inundaciones o erupciones de volcanes.

Esta es una iniciativa estratégica impulsada por la Agencia Espacial Española (AEE), gestionada técnicamente por la Agencia Espacial Europea (ESA). El proyecto ha anunciado recientemente que ha superado la revisión crítica de diseño, un hito clave que marca el inicio de la fase de producción de los satélites y sus cargas útiles.

En un comunicado, Alén Space informa de que es responsable del diseño y fabricación de las cargas útiles AIS (Automatic Identification System), "destinadas al despliegue de nuevas capacidades de monitorización y comunicaciones marítimas desde el espacio". El trabajo de la compañía gallega incluye el desarrollo del modelo de ingeniería (EM) y del primer modelo de vuelo (FM), así como la fabricación en serie de ocho unidades de vuelo adicionales (una de repuesto), que serán integradas en los satélites de la constelación.

Open Cosmos, como contratista principal, lidera el desarrollo del componente español de la Constelación Atlántica, compuesto por ocho pequeños satélites idénticos de aproximadamente 100 kilos. Estas plataformas integrarán distintas capacidades de observación y monitorización, incluyendo cargas útiles VNIR, AIS, IoT y GNSS-R.

En conjunto, la Constelación Atlántica estará compuesta por 16 satélites coordinados entre España y Portugal, concebidos para reforzar las capacidades europeas de observación de la Tierra y proporcionar datos con alta frecuencia sobre el territorio y el entorno marítimo. Esta iniciativa complementará los sistemas ya operativos, como los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus.

VIGILANCIA MARÍTIMA

La contribución de Alén Space "se centra en las cargas útiles AIS, basadas en su solución TOTEM de radio definida por software (SDR), que incluye el 'frontend' específico para la recepción de señales AIS en banda VHF y la implementación de la aplicación necesaria para el funcionamiento del sistema".

Entre los usos previstos de esta tecnología, destacan el seguimiento global de flotas en océanos abiertos y zonas remotas; el apoyo a operaciones de búsqueda y rescate (SAR); la monitorización de mercancías en tiempo real; y la vigilancia marítima para el control de la pesca ilegal y la detección de actividades ilícitas.

Además de las capacidades AIS, la constelación permitirá desarrollar servicios avanzados de observación de la Tierra orientados a la gestión de emergencias, la monitorización medioambiental y la protección del territorio, que incluyen aplicaciones relacionadas con incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas.

"La participación en el componente español de la Constelación Atlántica refuerza el posicionamiento de Alén Space como proveedor de cargas útiles de comunicaciones para pequeños satélites y supone un paso relevante en la evolución de su tecnología AIS, orientada a su progresiva industrialización y consolidación como producto estandarizado dentro de su catálogo", subraya la compañía..

Este proyecto está alineado además con desarrollos recientes de Alén Space, como la misión SATMAR, impulsada por Puertos del Estado y destinada a la validación en órbita de nuevas capacidades de comunicaciones marítimas basadas en el estándar VDES (VHF Data Exchange System).