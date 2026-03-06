El Gobierno anima a ayuntamientos y diputaciones a optar a las nuevas ayudas para transformación digital

A CORUÑA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha animado a las entidades locales gallegas a participar en la nueva convocatoria de ayudas del programa RedCyTI, impulsado por Red.es del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Dotado con 89 millones de euros, busca promover proyectos de transformación digital y desarrollo económico en ciudades y territorios.

El delegado del Gobierno ha destacado que esta iniciativa permitirá que ayuntamientos y diputaciones impulsen actuaciones tecnológicas innovadoras que mejoren los servicios públicos y favorezcan la competitivdad económica de sus territorios.

Las ayudas se dirigen a apoyar actuaciones que empleen la tecnología para modernizar los servicios públicos e impulsar la actividad económica local.