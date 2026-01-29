Corporación Hijos de Rivera lanza un "ecosistema" de IA para optimizar procesos internos y mejorar la toma de decisiones. - HIJOS DE RIVERA
SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Corporación Hijos de Rivera ha lanzado su 'Nuevo Ecosistema de Inteligencia Artificial', un proyecto orientado a "integrar el uso avanzado de la IA" en los "procesos clave de la compañía" y que, según ha señalado, contribuirá a una organización "más ágil y orientada al valor".
Concretamente, la corporación considera que la IA se convierte en una "palanca transversal" que optimizará procesos internos, mejorará la toma de decisiones y automatizará tareas en áreas como atención al cliente, ventas o soporte a empleados.
Tal y como ha trasladado la compañía, la implantación de este ecosistema tecnológico supone "un avance significativo" en eficiencia operativa al reducir tiempos y costes y ampliar la capacidad de análisis empresarial.
El proyecto ha contado con la colaboración de "empresas tecnológicas líderes", y según Hijos de Rivera ha sido posible "gracias al apoyo gestionado por Igape y la Xunta de Galicia", en el marco de la convocatoria de ayudas para el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de la IA.
"Este ecosistema nos permite integrar la inteligencia artificial de forma real y útil en nuestro día a día, mejorando la eficiencia y ayudándonos a tomar decisiones más informadas", ha subrayado el CTO Global de Corporación Hijos de Rivera, Iván Castro.