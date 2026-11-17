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VIGO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Nueva Pescanova ha puesto en marcha OptimIA, un proyecto de innovación industrial para desarrollar una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial (IA) con el fin de optimizar sus procesos productivos mediante herramientas avanzadas de supervisión, planificación y predicción.

La iniciativa ha sido presentada este martes durante la jornada Demo Day Clusaga Innova, que organiza el Cluster Alimentario de Galicia, según ha informado la empresa en un comunicado.

La plataforma combina inteligencia artificial generativa, procesamiento del lenguaje natural (NLP), visión artificial, analítica avanzada y machine learning para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones en los centros industriales de la compañía.

En OptimIA, liderado por Nueva Pescanova, participan como socios tecnológicos OSIX Tech, Analytics by Kaizen (ABK) y ADM Galicia.

El proyecto, que se está aplicando y validando en las plantas del grupo en Galicia, se enfoca en tres ámbitos de trabajo: supervisión inteligente de procesos y control de calidad mediante herramientas de IA; optimización de la planificación de la producción a través de sistemas avanzados que consideran a la vez múltiples variables y restricciones operativas; y modelos predictivos que permiten anticipar el comportamiento de determinados tratamientos aplicados a productos del mar.

"Con la aplicación de OptimIA se busca ampliar la digitalización de los procesos industriales, reducir errores operativos, potenciar la eficiencia productiva, optimizar el uso de recursos, mejorar la trazabilidad y el control de calidad y avanzar hacia modelos de industria inteligente basados en IA", explica la firma, que añade que el proyecto está financiado por la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).