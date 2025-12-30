Rueda destaca el papel de empresas como Delta Vigo a la hora de innovar y "consolidar la investigación gallega"

Rueda, durante la visita. - XUNTA

VIGO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor el papel de empresas como Delta Vigo a la hora de apostar por la innovación y "consolidar la I +G +i, es decir, la investigación hecha en Galicia".

"Todo lo que están haciendo las universidades, los centros de excelencia y empresas punteras como Delta invirtiendo en innovación e investigación es el futuro", ha indicado, para asegurar que "cada vez se hace más I+G+ i de la que queremos presumir y también potenciar".

Así lo ha señalado este martes, tras una reunión con el equipo directivo del grupo en la que le presentaron sus futuros proyectos, y después de visitar las obras de la nueva planta que están construyendo en Nigrán.

Allí, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha elogidado la trayectoria de esta empresa familiar con capital 100% español. "Es de agradecer que una empresa que exporta el 90% de los productos a todo el mundo, productos de tanta complejidad y calidad, mantenga esa raíz gallega y apueste por seguir creciendo desde Galicia", ha señalado.

Rueda ha hecho especial hincapié en la apuesta de Delta Vigo "por la I+G+i, la innovación gallega", y ha calificado al grupo de "representante de la marca Galicia Calidade por su relevancia a nivel económico y productivo, así como por su presencia internacional". "Gracias por formar parte de la vanguardia empresarial que innova para hacer Galicia Calidade", ha indicado.

REFERENTE

El presidente ha asegurado que compañías como esta contribuyen a situar a Galicia como un referente en el sector aeroespacial y de la defensa.

Además, ha destacado la importancia de estar preparados "en algo tan puntero" como "la tecnología de navegación aérea, el ferrocarril del futuro o la defensa" por la "enorme ventaja" que supone para los territorios en el actual contexto global.

Durante su intervención, ha reafirmado el compromiso de la Xunta con todas las empresas que generan riqueza y empleo en Galicia, a las que la administración autonómica --ha recordado-- apoya a través de diferentes recursos y líneas de financiación.

En este marco de colaboración ha enmarcado, entre otras medidas, la primera 'Iniciativa estratéxica de seguridade, defensa e aeroespazo de Galicia', que se aprobó este verano. Contará con una inversión pública de 183 millones hasta 2030, lo que permitirá "movilizar 900 millones de euros".