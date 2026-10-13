La UVigo e Indra Group ponen en marcha una Cátedra en Sistemas Aéreos Autónomos

Archivo - Presentación de la Cátedra Indra en Sistemas Aéreos Autónomos en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo. - XUNTA/DUVI - Archivo

OURENSE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campus de Ourense de la UVigo ha acogido este martes la presentación de la Cátedra Indra en Sistemas Aéreos Autónomos, que nace con el fin de establecer una colaboración continuada entre la institución académica y la empresa en actividades relacionadas con la formación, divulgación, transferencia y fomento de la I+D+i en el campo de la aviación no tripulada, sistemas de guiado, RPAS y sistemas de aeronaves no tripuladas.

Esta iniciativa se enmarca también en la apuesta de la Xunta e Indra, en colaboración con la universidad y a través de la iniciativa Civil UAV, de "consolidar Galicia como polo de referencia en innovación, desarrollo tecnológico y talento vinculado al ámbito aeroespacial y de los sistemas no tripulados".

La rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, ha señalado que este proyecto representa el modelo de universidad que defiende, "una institución capaz de aprovechar sus fortalezas, conectada al tejido empresarial y que transforma el conocimiento en oportunidades reales para la sociedad".

Al respecto, ha puesto en valor el trabajo que se hace en el campus de Ourense, en la Escuela de Ingeniería Aeronática y del Espacio, y ha señalado que, para la UVigo, es "estratégico" seguir potenciando este ámbito aeroespacial. "Esta cátedra es un paso más en esa dirección", ha remarcado.

Por su parte, el responsable de Indra Group en Galicia, José Luis Albo, ha destacado que el acuerdo "ejemplifica el compromiso de Indra con la búsqueda de talento especializado que dé respuesta a las necesidades derivadas del crecimiento de cada uno de los negocios del grupo". La empresa, ha añadido, pretende también colaborar en la formación, contribuir a la innovación tecnológica y al desarrollo industrial.

Además, la presentada este martes es la segunda cátedra de la UVigo e Inda Group, que ya pusieron en marcha una en 2023, en el campus de Vigo, la Cátedra Indra-Uvigo en Ingeniería y Tecnología.

Mientras, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha felicitado a la UVigo y a sus equipos por el trabajo desarrollado en este ámbito y ha agradecido también la confianza de Indra en la institución académica.

Lorenzana ha puesto en valor que Galicia "tiene mucho que aportar a un sector tan estratégico como el aeroespacio", y necesita "personas, talento" para desarrollar y evolucionar los proyectos en marcha. En ese sentido, ha recordado la importancia de la "formación extraordinaria" que imparten las tres universidades gallegas, sin la que sería "imposible" que esta industria alcanzase sus resultados económicos y de reputación.