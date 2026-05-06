Vigo acoge a partir de este miércoles 'Galicia Biodays', "foro de referencia de la industria biotecnológica"

VIGO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo acogerá este miércoles y jueves 'Galicia Biodays 2026', el "foro de referencia de la industria biotecnológica y de las Ciencias de la Vida del Espacio Atlántico Europeo".

La cita, organizada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), con apoyo de la Zona Franca, permitirá que el ecosistema biotecnológico genere negocio e impulse proyectos, según reivindicó la entidad en la presentación del evento.

"Al igual que sucedió hace dos años, la ciudad de Vigo será a inicios de mayo la capital atlántica de la biotecnología. Durante dos días el sector de la biotecnología y de las ciencias de la vida se encontrará para establecer contactos y sinergias, generar negocio, desarrollar nuevos proyectos e iniciativas y entablar conversaciones con inversores y clientes", subrayó el presidente de Bioga, José Manuel López.

A su juicio, esta cita "servirá para impulsar la innovación, la colaboración público-privada en el sector y el crecimiento del ecosistema biotecnológico de Galicia".