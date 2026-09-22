Zona Franca destaca el impacto de los fondos europeos Feder en el impulso del ecosistema tecnológico de Vigo

Visita de Bonet a proyectos financiados con fondos Feder. - ZONA FRANCA

VIGO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España han puesto en valor el impacto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el impulso del ecosistema tecnológico del área de la ciudad olívica con el desarrollo de infraestructuras de apoyo al emprendimiento y la innovación y su contribución al nacimiento, crecimiento y consolidación de empresas tecnológicas.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, y el presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación Incyde, José Luis Bonet, acompañados, entre otros, del presidente de la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas, han recorrido este martes algunos de los proyectos desarrollados en infraestructura del Consorcio gracias a la colaboración entre ambas entidades.

Según recoge Zona Franca en un comunicado, Bonet ha visitado con Regades el Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán, donde los fondos europeos contribuyeron a desarrollar infraestructuras especializadas destinadas a favorecer la creación y consolidación de nuevas iniciativas empresariales.

En concreto, la delegación conoció las instalaciones de Alén Space y UARX Space, dos compañías del sector aeroespacial que iniciaron su desarrollo en los laboratorios del Edificio Tecnológico Aeroespacial. Estas instalaciones fueron puestas en marcha gracias a financiación europea canalizada a través de Incyde, proporcionando espacios y recursos especializados para el desarrollo de empresas de base tecnológica. El vivero aeroespacial contó con una inversión Feder de cerca de 900.000 euros.

"La evolución de ambas compañías permite mostrar el recorrido de este tipo de inversiones. Alén Space desarrolla actualmente proyectos y tecnología para misiones espaciales y participa en iniciativas de la Agencia Espacial Europea, mientras que UARX Space ha desarrollado en Porto do Molle OSSIE, el primer vehículo español de transferencia orbital, destinado al transporte y despliegue de satélites en el espacio", reivindica Zona Franca.

La visita continuó en las obras del VgoTIC Global HUB de López Mora, en Vigo, que albergará la incubadora de alta tecnología startTIC.

"Esta visita nos permite comprobar sobre el terreno cómo los fondos Feder se traducen en resultados concretos. Empresas que comenzaron su trayectoria en infraestructuras impulsadas gracias a estos fondos son hoy referentes tecnológicos con proyección internacional. Con startTIC damos continuidad a este modelo, generando nuevas oportunidades para que más proyectos innovadores puedan nacer, crecer y competir desde Vigo", ha subrayado Bonet.