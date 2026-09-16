El 061 recibió en 2025 más de 1,1 millones de llamadas, 3.077 al día de media

Archivo - Helicóptero del 061 - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Galego de Saúde, Luis León, ha visitado este miércoles las instalaciones y la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 en el ayuntamiento de A Estrada, que en 2025 recibió 1.123.240 llamadas, lo que supone un promedio de 3.077 al día.

En la visita, el gerente del Sergas conoció de primera mano el trabajo que realizan los profesionales de la Central de Coordinación durante el pasado año.

Según recogen en un comunicado, el 93% de las llamadas recibidas en la central obtuvieron respuesta en menos de 10 segundos. Este es el tiempo que transcurre desde que un ciudadano en situación de urgencia o emergencia sanitaria llama al 061 y un teleoperador de la Central de Coordinación atiende su demanda.

En 341.255 ocasiones fue necesaria la movilización de ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas o de enfermería), ambulancias de soporte vital básico, helicóptero medicalizado del 061, ambulancias de apoyo o personal de Atención Primaria. Asimismo, en 781.985 llamadas no fue necesaria la movilización de recursos.

El gerente del Sergas también conoció los distintos programas que desarrolla el 061 en colaboración con otras entidades, como el programa Alerta Escolar, con 10.043 participantes; el Ariadna, con 3.837; el programa Alerta Corazón, con 27.030 personas inscritas; o el Alerta Anafilaxia, con 575 inscritos.

También fue informado de los datos del Registro DESA, con 3.452 desfibriladores registrados fuera del ámbito sanitario.