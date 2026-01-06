El 06703, primer premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2026, cae en todas las provincias gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

El premio ha caído muy repartido en toda Galicia, vendido en Marín (Pontevedra), As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Zas (A Coruña), O Porriño (Pontevedra), Xinzo de Limia (Ourense), Ourense, Monforte de Lemos (Lugo).

En este sorteo, se reparten diversos premios. El más importante un primer premio de 2 millones de euros por serie -- 200.000 por décimo --; el segundo premio de 750.000 euros por serie -- 75.000 por décimo -- y el tercer premio de 250.000 euros por serie -- 25.000 por décimo -- .

Además, el Sorteo de 'El Niño' reparte 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros. En este sorteo, cada español gasta unos 18,77 euros, algo más en el caso de Galicia, 19,67 euros de media.