Unos 10.000 afiliados del PSdeG están llamados este sábado a las urnas para elegir a su líder para los próximos 4 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.074 militantes del Partido Socialista de Galicia están llamados este sábado, día 30 de octubre, a las urnas para elegir a su líder para los próximos cuatro años, un proceso interno en el que se enfrentan el actual secretario xeral, Gonzalo Caballero, y el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso.

En esta jornada de votaciones, cada militante podrá emitir su voto secreto en urna. Para ello, el PSdeG habilitará centros electorales en las distintas agrupaciones socialistas. En el caso de las más pequeñas, podrán optar por un horario de mañana (de 10,00 a 14,00 horas) o de tarde (de 16,00 horas a 20,00 horas); mientras que las más grandes, como las de las ciudades gallegas, estarán abiertas de 10,00 a 20,00 horas.

En esta cita, en la que cada militante tiene derecho a votar, los socialistas decidirán si sigue al frente de la formación en Galicia el actual secretario xeral Gonzalo Caballero o si asume las riendas Valentín González Formoso. Se prevé que, a última hora de la tarde del sábado, ambos se desplacen a la sede de la formación en Santiago de Compostela para seguir el recuento.

Gonzalo Caballero (Ponteareas, 1975), doctor en Economía y Ciencia Política que ejerció su carrera profesional en la Universidade de Vigo (Uvigo), fue durante años considerado cabeza visible del sector crítico del PSdeG, fundamentalmente en la ciudad de Vigo, con un mensaje fundamentado en el protagonismo de la militancia de base y en la crítica al aparato.

Tras 20 años de militancia se hizo con las riendas del partido en las primarias celebradas en octubre de 2017, en las que se opuso al que fuera diputado autonómico y actual edil en A Coruña, Juan Díaz Villoslada. A lo largo de su trayectoria política, marcada por los movimientos orgánicos, solo ostentó dos cargos públicos: fue edil durante dos años en Vigo y es diputado en el Parlamento gallego desde 2019, donde ejerce como portavoz parlamentario.

Por su parte, Valentín González Formoso (As Pontes, 1971), casado y con dos hijos, es alcalde de As Pontes desde hace 14 años y desde julio de 2015 preside la Diputación de A Coruña. En la actualidad, finaliza sus estudios de Derecho --le falta una asignatura para obtener el título--, formación académica que explica que dejó en 'stand by' para ponerse a trabajar.

Forjado en la política municipal, en 2013 fue nombrado por el entonces secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como responsable de Política Municipal en el aparato del partido. Tras su salto al aparato del partido, cogió en 2017 las riendas del PSOE provincial coruñés al imponerse en primarias a la concejala compostelana Mercedes Rosón --cuya candidatura era la considerada afín a Gonzalo Caballero--.