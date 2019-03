Unas 13.400 personas al día faltaron a trabajar en Galicia durante el tercer trimestre de 2018 pese a no tener una baja

Publicado 13/03/2019 18:10:43 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Randstad Research ha publicado en su informe trimestral sobre el absentismo laboral que en el tercer trimestre de 2018 un promedio de más de 13.400 personas al día faltaron a trabajar en Galicia pese a no estar de baja, mientras que cerca de 41.000 se ausentaron por una incapacidad temporal.

El estudio, que utiliza datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), asegura que el absentismo laboral en conjunto (justificado o no) en Galicia, supuso la pérdida de más de 25 millones de horas trabajadas durante el trimestre estudiado, lo que se traduce en un 5% del total de las horas pactadas y se sitúa por encima de la media nacional.

A nivel nacional, más de 873.000 trabajadores de media no acudían a su puesto de trabajo en el período analizado. Esto se correspondía con 234.000 que lo hacían pese a no tener una baja y unas 640.000 que sí contaban con una incapacidad laboral. En total, a causa del absentismo laboral, se perdieron casi 400 millones de horas no trabajadas.

En cuanto a los sectores en España, Randstad ha destacado que la industria es donde se registra el mayor absentismo, con un 4,8%. El siguiente es el sector servicios, con un 4,5%, mientras que la construcción es donde se produce el menor porcentaje, con un 3,3%.

SECTORES CONCRETOS

Los sectores concretos que han registrado menores tasas de absentismo durante el tercer trimestre de 2018 han sido los relacionados con el empleo (2,4%), venta y reparación de vehículos de motor (2,6%) y actividades de alquiler (2,6%).

En cuanto a los de mayor nivel de absentismo se encuentran las actividades de juego de azar y apuestas (7,4%), asistencia en establecimientos residenciales (7,1%) y fabricación de vehículos de motor (7%).

Al tener en cuenta la comunidad autónoma donde reside el profesional, el absentismo es más grave en País Vasco (5,5%), Castilla y León (5,2%) y Asturias (5,1%). Galicia y Navarra se sitúan de cuarta posición, ambas con un 5%.

Asimismo, los mayores aumentos de absentismo con respecto al segundo trimestre de 2018 los registraron Aragón (0,82%), Castilla-La Mancha (0,41%) y Navarra (0,38%). El absentismo laboral sin justificar con una baja médica experimentó el mayor descenso en Galicia (-0,28%), Cataluña (-0,22%) y Cantabria (-0,20%).