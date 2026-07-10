El 17% de los gallegos de 16 o más años ha sufrido algún incidente de ciberseguridad en los últimos 12 meses

Una adolescente mira la pantalla de su teléfono móvil.
Una adolescente mira la pantalla de su teléfono móvil. - UCO
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 10 julio 2026 14:16
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 17% de las personas de 16 o más años declara haber sufrido algún incidente de ciberseguridad en sus dispositivos particulares en los últimos 12 meses, según la encuesta estructural a hogares que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondiente a nuevas tecnologías, con datos de 2025.

Por edad, la mayor incidencia se registra entre las personas de 35 a 44 años, con un 21,2%, seguidas de las de 25 a 34 años, con un 20%. También presentan porcentajes relevantes las personas de 45 a 54 años, con un 17,6%, y las de 55 a 64 años, con un 16,4%. Son más bajos entre la población de 65 o más años, con un 12,8%, y entre las personas de 15 a 24 años, con un 14,7%.

De acuerdo con esta encuesta, el 85% de la población gallega de cinco o más años usó internet en los últimos tres meses, aunque las diferencias por edad son importantes: 90% en las personas de 15 a 24 años y el 56% en las de 65 o más.

Los usos más frecuentes de internet están vinculados a la comunicación y al consumo de contenidos: telefonear y recibir llamadas, leer noticias y escuchar contenidos audiovisuales en plataformas.

Las compras en línea alcanzan a la mitad de la población de 16 y más años. En concreto, el 48,42% realizó compras por internet, mientras que el 73,29% utilizó internet para hacer gestiones ante administraciones u organismos públicos.

Entre los 25 y los 34 años, el 79,01% realizó compras online y el 96,92% hizo gestiones con la administración; entre las personas de 55 o más años, estos porcentajes bajan al 21,67% y al 51,38%, respectivamente.

Por nivel de estudios, las diferencias también son relevantes. Entre las personas con educación superior, el 75,56% realizó compras online y el 94,54% hizo gestiones con la administración. Entre las personas con primera etapa de secundaria o inferior, estos porcentajes bajan al 24,5% y al 52,1%.

El nivel de ingresos también introduce una brecha significativa. Entre las personas con ingresos de hasta 1.000 euros mensuales, el 25,25% realizó compras por internet y el 55,2% hizo gestiones con la administración. Entre las personas con más de 3.000 euros mensuales, estos porcentajes aumentan hasta el 58,48% y el 81,65%.

Mientras, el IGE constata que las áreas urbanas y atlánticas presentan mejores resultados de uso digital, y varias zonas del interior muestran niveles más bajos.

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