El 17% de los gallegos de 16 o más años ha sufrido algún incidente de ciberseguridad en los últimos 12 meses

Una adolescente mira la pantalla de su teléfono móvil. - UCO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 17% de las personas de 16 o más años declara haber sufrido algún incidente de ciberseguridad en sus dispositivos particulares en los últimos 12 meses, según la encuesta estructural a hogares que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondiente a nuevas tecnologías, con datos de 2025.

Por edad, la mayor incidencia se registra entre las personas de 35 a 44 años, con un 21,2%, seguidas de las de 25 a 34 años, con un 20%. También presentan porcentajes relevantes las personas de 45 a 54 años, con un 17,6%, y las de 55 a 64 años, con un 16,4%. Son más bajos entre la población de 65 o más años, con un 12,8%, y entre las personas de 15 a 24 años, con un 14,7%.

De acuerdo con esta encuesta, el 85% de la población gallega de cinco o más años usó internet en los últimos tres meses, aunque las diferencias por edad son importantes: 90% en las personas de 15 a 24 años y el 56% en las de 65 o más.

Los usos más frecuentes de internet están vinculados a la comunicación y al consumo de contenidos: telefonear y recibir llamadas, leer noticias y escuchar contenidos audiovisuales en plataformas.

Las compras en línea alcanzan a la mitad de la población de 16 y más años. En concreto, el 48,42% realizó compras por internet, mientras que el 73,29% utilizó internet para hacer gestiones ante administraciones u organismos públicos.

Entre los 25 y los 34 años, el 79,01% realizó compras online y el 96,92% hizo gestiones con la administración; entre las personas de 55 o más años, estos porcentajes bajan al 21,67% y al 51,38%, respectivamente.

Por nivel de estudios, las diferencias también son relevantes. Entre las personas con educación superior, el 75,56% realizó compras online y el 94,54% hizo gestiones con la administración. Entre las personas con primera etapa de secundaria o inferior, estos porcentajes bajan al 24,5% y al 52,1%.

El nivel de ingresos también introduce una brecha significativa. Entre las personas con ingresos de hasta 1.000 euros mensuales, el 25,25% realizó compras por internet y el 55,2% hizo gestiones con la administración. Entre las personas con más de 3.000 euros mensuales, estos porcentajes aumentan hasta el 58,48% y el 81,65%.

Mientras, el IGE constata que las áreas urbanas y atlánticas presentan mejores resultados de uso digital, y varias zonas del interior muestran niveles más bajos.