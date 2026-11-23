El ministero de Exteriores, José Manuel Albares, se hace una foto con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Beseteiro, y candidatos socialistas a las Cortes generales - EUROPA PRESS

LUGO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apelado este lunes a coger la papeleta del PSOE el próximo domingo, día 29 noviembre, para que se tenga en cuenta la cultura y la lengua de Galicia en las instituciones europeas. "Más pronto que tarde será oficial", ha subrayado.

En un acto en Lugo junto al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, Albares ha defendido que el gallego es "digno" de ser hablado en el Parlamento Europeo y de que los ministros lo puedan expresar en el Consejo Europeo y ha cargado contra el PP que, "pese a estar liderado por un gallego", lo que ha hecho es "boicotear y vetar" su uso en Europa.

"Y quiero decirle a todos los gallegos y gallegas que más pronto que tarde será oficial en Europa", ha afirmado antes de incidir en que estas no son "unas elecciones cualquiera" sino que el domingo está en juego "o bien derechos o bien derechas". "O avanzar o involucionar", ha señalado antes de advertir de que o sigue al frente Pedro Sánchez, con un gobierno de progreso, o vendrá "la coalición reaccionaria".

Y es que, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto con jóvenes junto a Besteiro, ha sostenido que esa coalición abre la puerta al odio, a la división y a la confrontación entre gallegos y entre españoles.

Además, se ha dirigido a los pensionistas para afirmar que "solo hay una papeleta" que garantiza que las pensiones se sigan revalorizando", la del Partido Socialista. Tras ello, ha apelado a los jóvenes para hablarle de las becas y de educación y formación profesional, y a las jóvenes para incluir definitivamente en la Constitución el derecho al aborto para que sus derechos "no regresen atrás".

También ha mencionado la sanidad y ha hablado de la propia ciudad. "No se puede estar horas esperando aquí en Lugo en un hospital para ser atendidos. La salud es un derecho, no es un privilegio", ha afirmado.

En política exterior, ha defendido una España con voz fuerte en Europa y ha ligado la continuidad de Pedro Sánchez a que sigan llegando a Galicia los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y de los Next Generation.

Además, ha reivindicado el reconocimiento del Estado palestino y la defensa de los civiles, "sean ucranianos, sean palestinos" y ha advertido de que decir "no a la guerra en Ucrania, no a la guerra en Gaza, no a la guerra en Irán" solo está garantizado con un gobierno progresista".

Frente al "el que pueda hacer, que haga" de José María Aznar, Albares ha cerrado con su propia versión: "El que pueda votar, que vote, y que vote socialista, por el futuro de Galicia y por el futuro de España".

Por su parte, Besteiro ha agradecido al ministro que hiciese parada en Lugo en plena campara para hablar con la gente joven, al asegurar que están "muy interesados en ese futuro que se abre ante nosotros". "Compartir con toda la juventud esos retos de futuro es algo imprescindible", ha añadido.

Tras hablar de vivienda pública y el alquiler para los jóvenes, de abordar el desarrollo industrial y el empleo, el jefe de filas del PSdeG ha metido en la conversación la posición de España "en un mundo que está cambiando" y el país "ejerce un papel protagonista como referencia".

Además, ha subrayado que en una provincia como Lugo habrá sitio para la emigración y la inmigración, y para "tantos y tantos gallegos y gallegas lucenses que marcharon fuera del país, que ahora también están viendo la aplicación de la Ley de Memoria Democrática".

Besteiro ha ligado todo eso al reto de cara al 29 de noviembre, de seguir avanzado en esa proyección, en ese protagonismo de España, de Galicia y de Lugo.