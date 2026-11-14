29N.- Besteiro llama a concentrar el voto en el PSdeG para frenar a la "motosierra y los que recortan las pensiones"

El secretario xeral del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Foz con candidatos a las Cortes Generales - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a concentrar el próximo 29 de noviembre el voto en el PSdeG para no permitir que entre la "motosierra" y "los que recortan las pensiones".

Tal y como ha trasladado el PSdeG en nota de prensa, en un acto celebrado en Fox, en el que ha estado acompañado de la cabeza de lista al Congreso, Patricia Otero, y por el número uno al Senado, César Mogo, el socialista gallego ha puesto las pensiones en el centro de la conversación de cara a la próxima cita con las urnas, prevista para finales de mes.

"El 29 de noviembre también va a ir de esto, de decidir si optamos por quienes fortalecen el sistema de pensiones, por quienes no quieren recortar las pensiones, o si entra la motosierra y los que recortan las pensiones", ha afirmado.

En este contexto, el líder socialista ha defendido que las pensiones "son un derecho, no son un regalo ni ningún obsequio" y , por ella, en estas elecciones toca elegir entre quienes fortalecen el sistema y quienes quieren recortarlo.

En los últimos ocho años, ha repasado, la pensión media de jubilación ha pasado de alrededor de 1.000 euros a superar los 1.500, con una subida constante vinculada al IPC, acompañada del fortalecimiento del sistema público y de su Fondo de Reserva. "¿Qué quieren hacer otros? Pues evidentemente ya lo han dicho, quieren recortar", ha subrayado.

Besteiro ha apuntado especialmente a las provincias de Lugo y Ourense, al ser en las que más peso tienen los pensionistas sobre la población total, subrayando la necesidad de que el voto se decida pensando en su utilidad y llamándolo a concentrar en la candidatura socialista el apoyo.

"El 29N va a ser una fecha que la gente recordará, dónde estaba y qué votó", ha afirmado, asegurando que la elección será "únicamente entre dos modelos".

Ante este escenario, el líder del PSdeG ha asegurado que, pese a respetar como demócrata cualquier otra opción, a su juicio, no servirá para frenar los recortes sobre un sistema "que ha costado tantísimo construir y que hoy es sostenible gracias a la acción de un Gobierno socialista".

Por su parte, Patricia Otero, ha reivindicado que los socialistas han sido "capaces de comprometerse y hacer realidad que se pueden incrementar las pensiones y, al mismo tiempo, también llenar la hucha de las pensiones".

Ahora, ha apostado por incorporar este derecho a la Carta Magna. "Mientras unos quieren privatizar y recortar, nosotros, los socialistas, queremos garantizar este derecho en la Constitución española", ha zanjado.

Finalmente, Mogo ha apuntado que Alberto Núñez Feijóo intentó durante su etapa en la Xunta de Galicia congelar el complemento autonómico de las pensiones y que "no pudo hacerlo por la presión", pero esa era su "intención".