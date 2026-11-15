Besteiro llama a huir de "cantos de sirena" que no suman escaños por la izquierda: "No tiren su voto a la basura"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a huir de los "cantos de sirena" y de "algunas ingenierías" que no conducen a sumar escaños por la izquierda. "Les pido que no tiren su voto a la basura", ha subrayado.

En un mitin celebrado en O Barco de Valdeorras, Besteiro ha recordado que en provincias como Ourense el Partido Socialista se quedó hace cuatro años a "muy pocos votos" de conseguir un diputado más. Según ha precisado, el PSOE se quedó a apenas tres mil votos de obtener dos escaños.

"Por eso también pido a los votantes de Sumar y del BNG que lean el momento histórico en el que nos encontramos y que digan que hay que votar al Partido Socialista", ha subrayado el socialista, según traslada el PSdeG en nota de prensa.

Al mismo tiempo, el secretario xeral del PSdeG ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su discurso en un mitin político celebrado en Santiago este pasado sábado en el cual se reivindicó como un "gran gestor". "Dijo que venía a pedir trabajo. Conocemos bien su gestión. No le vamos a dar trabajo. Lo vamos a mandar al paro", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que durante 13 años al frente de la Xunta Feijóo prometía unas obras que cuando llegaban los presupuestos "no se ejecutaban". "Ahora dice que va a construir un millón en cuatro años, 684 al día, 28 cada hora. Un hombre que no fue capaz de construir ni una sola durante 13 años en la Xunta, ¿va a ser capaz de construir 28 a la hora?", se ha autopreguntado.

Durante su intervención en la localidad ourensana de O Barco, Besteiro ha advertido de que la derecha y la ultraderecha "quieren recortar las pensiones" y ha afirmado que, mientras Rajoy fue "vaciando la hucha hasta dejar únicamente 4.000 millones de euros", los gobiernos de Pedro Sánchez "lograron incrementarla hasta superar los 20.000 millones".

Gómez Besteiro ha puesto en valor la gestión del Partido Socialista en los últimos ochos años, en contextos de crisis sanitarias, económicas, guerras y desastres naturales, como los incendios, las danas o el volcán de La Palma.

De cara a los próximos años, el líder socialista ha apuntado al problema de la vivienda como uno de los principales retos, para el que ha fijado de objetivos moderar los precios y buscar soluciones para sacar al mercado viviendas vacías, por ejemplo, a través de un banco público de alquiler.

"Muchos propietarios estarían de acuerdo, porque no todos los caseros son fondos buitre", ha asegurado, para defender de seguido que el Gobierno de Sánchez está buscando soluciones diferentes dentro de las "escasas competencias" que tiene el Estado en esta materia.