El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, comparece ante los medios acompañado de candidatos del PSdeG al 29N y cargos del partido - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado al Partido Socialista como la fuerza de izquierda "más votada" en Galicia, la única capaz de "hacer frente" a la derecha y ultraderecha, a las que no dejarán pasar "ni una".

Besteiro ha comparecido ante los medios sobre las 23,40 horas de este domingo, ya con el escrutinio en Galicia al 98,8% de los votos, que deja al PSdeG con siete diputados, los mismos que los cosechados en las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

El jefe de filas del PSdeG, que ha comparecido ante los medios acompañado por los candidatos gallegos al 29N, ha agradecido la labor de interventores y apoderados, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han hecho posible el correcto desarrollo de la jornada.

Además, ha puesto en valor la alta participación y ha felicitado a la derecha y a la ultraderecha por su victoria. Sin embargo, ha sostenido que ese "legítimo reconocimiento" no restará ni un solo ápice en la firmeza de los derechos conquistados.

"Los socialistas somos la fuerza de la izquierda más votada, dique de contención contra la derecha y la ultraderecha en nuestro país y la única capaz de hacerles frente", ha subrayado.