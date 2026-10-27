BNG y PSdeG creen que PP y Vox "se quitan la careta" con su pacto para el Senado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han considerado que el Partido Popular y Vox "se quitan la careta" con su acuerdo para el Senado de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha sostenido que el PP y Vox "se quitan la careta". "Son lo mismo y van juntos", ha dicho para asegurar que lo que le "preocupa" son los resultados del BNG y la oportunidad que tiene la gente de este país para que, "cogiendo la papeleta del Bloque haya menos de PP y Vox".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha considerado que detrás de este acuerdo hay un "interés finalista" que no es otro que "seguir maniendo la Cámara alta" no para "mirar por el territorio y las necesidades de la ciudadanía", sino como "instrumento para confrontar con el Gobierno de España y de Pedro Sánchez". "Dan por hecho que va a continuar Pedro Sánchez y que necesitan el control de la Cámara para seguir atizando", ha manifestado.

Además, ha sostenido que el PP y Vox también buscan "sumar los tres quintos de la Cámara para poder colocar a los magistrados del Tribunal Constitucional y vocales del Consejo General del Poder Judicial y poder así seguir llevando a cabo la práctica del que pueda hacer que haga".

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado que los votantes del PP van a entender "perfectamente cuál es el alcance, contenido y objetivo de este acuerdo, que no es otro que intentar minimizar en lo posible esa reedición de frente popular que parece que la izquierda quiere traer a estas elecciones".

"Es un acuerdo estratégico que busca optimizar el voto en aquellas provincias en las que esa colisión podría llevar a beneficiar a ese frente auspiciado por Pedro Sánchez en una campaña en la que es evidente que está buscando una confrontación absoluta entre bloques, entre partidos y, lo que me parece más preocupante, entre ciudadanos", ha sostenido.

DISTURBIOS TRAS PROTESTAS

Por otra parte, en la rueda de prensa y preguntado por los disturbios registrados tras protestas como la convocada contra un acto de Vox en A Coruña, Alberto Pazos ha subrayado su "condena absoluta, radical y contundente a los disturbios". "En una sociedad democrática simplemente son inaceptables", ha asegurado.

Dicho esto, ha argumentado que la respuesta de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está siendo proporcional y que le gustaría que la respuesta política del Gobierno también fue "proporcionada".

Además, ha acusado de "tibieza" del PSdeG y BNG. "Hay fuerzas políticas que quisieron simplemente hablar con los ciudadanos y trasladar su menaje político, que se puede compartir o no, y otras organizaciones políticas que lo que intentaron fue reventar un acto y lo hicieron, en algún caso, con una violencia inusitada", ha considerado.

"Lo que estamos viendo es una cierta justificación, una tibieza impropia de quien tiene profundas convicciones democráticas", ha sostenido para asegurar que "hay una cierta legitimación de estas acciones porque parece que todo vale para manifestarse en contra".

Sobre este asunto, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que su formación "condena cualquier tipo de violencia, venga de quien venga", pero ha defendido el derecho a manifestarse y ha subrayado que el porcentaje de las personas que hacen altercados es "mínimo".

"Por lo tanto, estamos siempre a favor de la manifestación, de la libertad de opinión y de que cada uno pueda expresar su sentir", ha dicho para sostener que se trata de protestas "casi espontáneas" que no están a favor de fuerzas que "ya no se cortan en hablar de recortar las pensiones, la sanidad pública, votar en contra de los decretos de vivienda que van a proteger a los vulnerables".

Sobre el papel de las fuerzas de seguridad, Lara Méndez ha asegurado que "cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y hacer su trabajo, respetando siempre a la persona que se manifiesta desde un punto de vista pacífico y tratando de controlar el orden público si hay algún altercado para que no vaya a más". "En todo caso, si hubo alguna actuaciones sobrepasada por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, tendrán que mirarlo, analizarlo y tenerlo en cuenta", ha trasladado.

Por su parte, también preguntada al respecto, la parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha subrayado que el Bloque es una fuerza "pacífica y democrática" y ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que haya "quien quiere generar violencia".

Dicho esto, ha asegurado que el gallego es un "pueblo tremendamente movilizado" en asuntos como la defensa de la sanidad, la educación, las condiciones de trabajo o el idioma y que "nunca hubo problema". "Me preocupa que desde fuera de Galicia haya quien quiera generar una violencia que en este país no hay".

Además, sobre el papel de las fuerzas de seguridad, ha sostenido que el BNG valora "situaciones concretas" y que aún están esperando a que haya una "reflexión" sobre las "cargas desproporcionadas" registradas tras la protesta de A Coruña.