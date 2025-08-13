Los 47 ancianos evacuados de A Mezquita por el fuego volverán a su residencia esta tarde

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el principal fuego en Chandrexa de Queixa - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 47 ancianos evacuados de la residencia de A Mezquita (Ourense) el pasado martes debido a los incendios para ser reubicados en un centro en Arnoia volverán a su lugar de residencia esta tarde de miércoles. El traslado volverá a hacerse en ambulancias.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha visitado este miércoles a los mayores reubicados en un centro residencial de Arnoia --ambas residencias de la Fundación San Rosendo--, quienes están "muy contentos" y "deseando volver a su casa".

Explica que se decidió evacuar a estos residentes por la cercanía del fuego y para "prevenir" la inhalación de humo por parte de los mayores.

Actualmente, Política Social cuenta con 220 plazas residenciales para atender a mayores que tengan que ser desalojados por los incendios o por problemas ante la inhalación de humo. Igualmente, ha agradecido la labor de los profesionales en relación con esta evacuación.