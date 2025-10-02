Unos 80.000 trabajadores de la construcción, llamados a la huelga el día 5 en Galicia

La central exige a la patronal gallega que se siente a negociar un convenio autonómico para acabar con jornadas "de más de 10 horas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 80.000 trabajadores gallegos de la construcción están llamados a la huelga el próximo miércoles día 5 para denunciar la presencia de "salarios indignos" y jornadas "de más de 10 horas" en el sector, para el que la CIG reclama negociar un convenio autonómico que cambie estas circunstancias.

En rueda de prensa, el portavoz de la federación de la construcción de la central nacionalista, Plácido Valencia, ha advertido de que "hay que gritar alto y claro" por una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción en Galicia, ante un sector "machacado y precarizado" y "atado" por lo que indica la patronal y el convenio estatales.

Con una representatividad en la comunidad que sitúan en torno al 35-40%, la CIG carga contra la "intransigencia" de la patronal gallega, con la que lleva "más de un año intentando reunirse", e incide en que "no puede ser" que los convenios provinciales, que son los que se aplican, "estén siempre atados" por lo que dice Madrid.

Por eso convocan una jornada de paro, recordando la que se produjo hace décadas en todo el país, y ante la que consideran que las organizaciones estatales, CC.OO. y UGT, "van a tener que retratarse" en Galicia.

MÁS DE 10 HORAS

Acompañado por representantes de las distintas comarcas, Plácido Valencia ha censurado la existencia de salarios "indignos" y "jornadas de más de 40 horas semanales". "Que no vengan con milongas", ha avisado, para asegurar que "el 100% de los trabajadores hacen horas extras y muchas de ellas ni se pagan".

De hecho, ha afirmado que "la inmensa cantidad de los trabajadores" del sector "hacen más de 10 horas", y no en empresas pequeñas, sino "en las grandes y en las obras públicas". De ahí que la CIG se proponga con esta huelga y movilizaciones que ya estudian "dar una vuelta a todo el sector".